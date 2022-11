La espera terminó. Falta solo un día para el inicio de Qatar 2022, un Mundial que ha sido blanco de críticas durante todo este tiempo: desde las condiciones de trabajo que han tenido que pasar los trabajadores para la construcción de los estadios hasta las acusaciones por atentar contra los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+. FIFA ha defendido constantemente al país ante esto.

Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial, volvió a hacer una defensa extensa de Qatar en la rueda de prensa inaugural a la Copa del Mundo, realizada este sábado en el centro de prensa de Doha. Repasó cada detalle de las críticas hacia el país asiático y dejó varias frases que han dejado huella a horas del arranque mundialista.

"Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay, descapacitado, trabajador migrante . Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Era pelirrojo y sufrí bullying. Lloré e intenté participar con ellos. Si leyera la prensa estaría deprimido. Soy hijo de trabajadores migrantes, en condiciones muy complicadas en Suiza, cómo vivían y los derechos que tenían (...) Qatar ha progresado y hablaremos de ello, como también espero que hablemos de fútbol, si no están cansados. La FIFA está orgullosa de estar aquí. Me cansa leer comentarios sobre gente y decisiones de hace doce años. Va a ser el mejor Mundial. La gente lo que quiere es el fútbol", así comenzó su rueda de prensa.

Entre las críticas a las que respondió Infantino estuvieron los asuntos de los trabajadores y habló de doble moral respecto a Europa. "Lo triste es que en las últimas semanas hemos sido testigos de una doble moral. Los europeos nos dan muchas lecciones. Soy europeo y deberíamos pedir perdón por dar lecciones. Vine hace seis años y lo primero que hice fue hablar de los trabajadores. ¿Cuántas empresas europeas ganan dinero aquí o en otros países de la zona y se han preocupado de los trabajadores? Ninguna", acusó.

Y agregó: "Hay miles de trabajadores migrantes mueren y nadie se acuerda de ello. Qatar ha ofrecido a muchos migrantes ganar diez veces más que en su país. En Europa no lo permitimos. Solo llegan unos pocos. Si a Europa les importara el destino de estos migrantes, se debería crear rutas para que algunos llegaran a Europa, como está haciendo Qatar. No podemos hacer la vista gorda a cosas que no funcionan en Qatar, pero la moral unidireccional es simple hipocresía".

En las últimas horas, se confirmó que la venta de cervezas estará prohibida en "los perímetros del estadio de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar". Ante esto, Infantino dijo: "Todas las decisiones que se toman se adoptan de forma conjunta por la FIFA y la organización. Hay muchos puntos en dónde se podrá beber alcohol. Creo, de todas formas, que se puede pasar tres horas sin beber cerveza, pero al ser un país árabe parece que es un 'problemón'. Budweiser es uno de los socios de la FIFA y vamos a seguir con ellos hasta 2026".

También se refirió a las acusaciones sobre los tratos hacia la comunidad LGBTQ+. "He hablado mucho con los dirigentes y se da la bienvenida a todo el mundo. La opinión de uno o dos no es la de un país. Esto es un requisito que se va a cumplir. Las normas existen, como pasó en Suiza en el 54. ¿Nos quedamos en casa y criticamos a los árabes porque no permiten a los gay en público? No, hay que pasar por un proceso. `Las puertas se están empezando a abrir. Pido que intentemos unir, no es una guerra. La ciudad es preciosa y la gente está feliz", sentenció.

Director de comunicaciones de FIFA se declara gay en Qatar

Bryan Swanson, director de comunicaciones de FIFA, también estuvo en la rueda de prensa previa al estreno de Qatar 2022. Sorprendió al declararse gay durante la comparencia ante los medios de comunicación y defendió al país asiático. "Me gustaría decir algo usando esta plataforma. Me siento aquí en Qatar en una posición privilegiada, frente a todo el mundo, como hombre gay", dijo. Y agregó: "Hemos recibido seguridades de que todos son bienvenidos y creo que así será en este Mundial".

"Pensé mucho sobre compartir esto o no. En la FIFA nos preocupamos por todos. Somos una organización inclusiva. Tengo varios colegas homosexuales. Soy plenamente consciente del debate y respeto plenamente el derecho de los demás a pensar de manera diferente. Lo entiendo. Pero también sé por lo que están luchando", afirmó.

El Mundial de Qatar 2022 tendrá su fiesta inaugural este domingo seguida del primer partido que protagonizarán las selecciones de Qatar y Ecuador por el Grupo A. A 24 horas del pitazo inicial que dé el italiano Daniele Orsato, la FIFA defiende todavía más al país anfitrión de todas las críticas que recibió.

