El paso de Irán por la Copa del Mundo no puede entenderse sin la situación social y política que vive el gigante persa en su territorio. Qatar 2022 ha servido como lugar de protesta, manifestación y denuncia para los jugadores de Carlos Queiroz, cuyas familias habrían sido amenazadas en las últimas horas tal y como denuncian desde CNN.

No se cantó el himno ante Irán y dicho hecho empezó a desatar las preguntas en la prensa, en el seno de la selección persa y por encima de todo en un Gobierno que desde hace meses ha protagonizado dolorosos episodios ante la población de su territorio. La muerte de Mahsa Amini a manos de la policía moral llega hasta la Copa del Mundo, donde la CNN avisa que se encuentran decenas de agentes del CGRI (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica) y que incluso estos se habrían reunido con los jugadores para pedir explicaciones.

"Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a todas las familias afectadas en Irán. Deben saber que estamos con ellos, los apoyamos y simpatizamos con ellos. Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son buenas. Nuestra gente no es feliz. Tienen que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios”, palabras del capitán Ehsan Hajsafi para desmarcarse del gobierno y para justificar el hecho de no entonar el himno contra Inglaterra.

"Violencia y tortura"

La CNN denuncia que dichas imágenes ante Gales donde se ve a los pupilos de Carlos Queiroz entonar el himno no son gratuitas, que el gobierno iraní presiona a los jugadores y que se les exige no mezclarse con periodistas o juntarse con otras delegaciones. Ante Estados Unidos, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica habrían realizado una dura amenaza.

“Hay una gran cantidad de oficiales de seguridad iraníes en Qatar recopilando información y monitoreando a los jugadores”, denuncia CNN sobre como en las últimas horas, los familiares de los jugadores de Irán se habrían visto amenazadas con situaciones de "violencia y tortura" si es que los futbolistas no se ‘comportan’ ante Estados Unidos (cantar el himno). El difícil momento de la sociedad persa, presente en Doha.

