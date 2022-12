Inglaterra sigue de luto tras una cruel eliminación ante Francia donde nuevamente los penaltis jugaron en contra, donde los Three Lions volvieron a fallar en su deseo de dominar la Copa del Mundo y en un choque con Le Bleus que deja a la FA expectante en cuanto al futuro de Gareth Southgate. Un entrenador de élite sueña con hacerse con el cargo.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

Desde Londres esperan que el actual seleccionador sigue al frente del proyecto, donde tanto directivos como jugadores no ven a nadie más capacitado que Southgate para seguir liderando a una Inglaterra que se plantea cambios de peso si es que su actual DT no sigue al frente. The Sun apunta hasta cinco nombres que ya suenan por la FA.

"Cada vez que terminé estos torneos, necesité tiempo para tomar las decisiones correctas porque emocionalmente pasas por muchos sentimientos diferentes. Creo que es correcto tomarse un poco de tiempo para hacer eso porque sé en el pasado cómo han fluctuado mis sentimientos inmediatamente después de los torneos", palabras del propio Southgate para dejar en claro habrá que esperar para saber si seguirá o no al frente de los Three Lions.

Tuchel sueña con la corona

Desde The Sun aseguran que el ex entrenador del Chelsea espera por la salida de Gareth Southgate de cara a ofrecerse como próximo seleccionador de una Inglaterra que ya piensa en la Euro del 2024. La FA gusta de los métodos del germano, pero el deseo de no romper la línea de entrenadores nacidos en el Reino Unido al frente de los Three Lions pesa dentro de Londres. Todo pasa por lo que haga Southgate.

Graham Potter (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester) y Eddie Howe (Newcastle), los apuntados por The Sun como esos candidatos que maneja la FA si es que Gareth Southgate da por finalizada su etapa al frente de la selección inglesa. Thomas Tuchel espera y si el nacido en Watford no se ve con fuerzas para continuar como DT de los Three Lions, nadie duda que el ex Chelsea pondrá sus servicios a disposición de la FA. Atentos igualmente a Mauricio Pochettino.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22