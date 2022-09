En pleno partido y tras anotar un gol, Jonathan David, una de las grandes figuras de Canadá realizó una insólita protesta en el campo de juego, es que el jugador tapó con una mano el logo de la camiseta Nike de su selección.

Canadá se enfrentó a Qatar en un amistoso preparativo al Mundial y se notó que en el plantel no están contentos porque la marca que los patrocina los dejará sin estrenar camiseta nueva en la Copa del Mundo.

Ese fue el motivo de la protesta de Jonathan David, en medio de una ola de publicaciones de nuevos modelos y diseños, Canadá no tendrá nada para estrenar en Qatar y eso molesta al equipo canadiense.

Hace poco Sam Adekugbe, otro miembro del equipo había demostrado su molestia con Nike, en una entrevista para el diario The Athletic: "No me gusta esto. Cada equipo tendría que tener una nueva equipación para el Mundial. No odio esta camiseta, pero me gustaría tener una nueva. Es algo que apreciaría".

Ahora Jonathan David fue más frontal y mostró su descontento, pero el verdadero problema es que la Federación de Canadá no contempló la posibilidad de clasificar al Mundial y por eso no está en el contrato con el patrocinador la renovación del equipamiento deportivo por clasificar al Mundial.