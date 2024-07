Jornada de semifinales en la Copa América. Tanto Argentina como Canadá serán los primeros en buscar un lugar de cara a la definición del 14 de julio. A la espera de saber que rol cumplirá Lionel Messi en el choque, por la Albiceleste se alistan para enfrentar una serie de nombres puntuales cargados de peligro. La mayor amenaza del equipo de Jesse Marsch, cerca de llegar al Real Madrid con Kylian Mbappé.

No es un país con una tradición tremenda a nivel de mundiales o incluso Copa América. La historia de Canadá escribe sus primeras páginas en nombres como el de Alphonso Davies. El lateral-extremo de los norteamericanos será el gran rival a anular en una semifinal donde Argentina buscará su final número 30 del torneo. Estrella total de un Bayern Múnich en horas bajas tras un año para el olvido, suena para llegar a un Real Madrid donde le esperan desde hace años.

La casa blanca le tiene en la mira desde hace varias temporadas. Por Alemania de momento no han podido renovar su contrato más allá de un 2025 que amenaza con sacarle de Múnich ahora mismo. Más allá de las charlas que se dan entre todas las partes, la realidad es que Real Madrid no tiene problema en esperar a que sea agente libre en unos meses. Los Bávaros están obligados a solucionar la trama antes de que termine el verano.

Bayern no es un club estado. Por ende no puede ‘permitirse’ que salga gratis. Si llegase este verano al Bernabéu se espera que salga un lateral del equipo de Carlo Ancelotti. Recordemos que Ferland Mendy también tiene contrato hasta el 2025 y que nombres como Fran García han ido perdiendo peso en un equipo plagado de figuras y donde no solo Mbappé será presentado este verano. Para quedarse en Alemania, reportan medios como BILD o Kicker, Davies demanda hasta 12 millones de euros anuales.

Davies y Mbappé, posibles compañeros en Real Madrid: IMAGO

Hablemos ahora de números. El límite de la operación para Real Madrid rondaba meses atrás los 35-40 millones de euros teniendo en cuenta todo lo anterior. Medios como MARCA indican que cada día que pasa los Merengues bajarán la oferta por un contexto donde todo rema a su favor en estos momentos. Para darle algo más de singularidad a la trama, se desvelaba a inicios del 2024 como Barcelona rechazó su fichaje en 2017 por 10 millones de euros desde Vancouver Whitecaps.

Davies, un enamorado de Messi

“Estoy contento de jugar contra el mejor jugador del mundo y tener la posibilidad de ganarle con mi equipo…Es especial tener una camiseta de Messi. Es el mejor jugador del mundo y fue un placer jugar contra él”, palabras de la estrella de Canadá luego del primer partido de la Copa América y a horas de esta semifinal. La historia entre ambos devuelve hasta agosto del 2021, donde Davies hizo parte de aquel 2-8 del Bayern a Barcelona en los últimos cuartos de UEFA Champions League jugados por Lionel Andrés.

¿Cuándo será presentado Mbappé con Real Madrid?

Todo se encuentra pactado para un 16 de julio donde el Santiago Bernabéu alista una presentación para la historia. Habrá un macro evento en el estadio y donde Mbappé será puesto en escena ante más de 70.000 espectadores. Músicos, artistas, fuegos artificiales y una pasarela en medio del feudo, claves para una jornada que cerrará una herida abierta en Real Madrid desde el 2017.