La Selección de Portugal finalizará la preparación para el Mundial de Qatar 2022 cuando se enfrente HOY, jueves 17 de noviembre, con Nigeria en el marco de un amistoso internacional, que se desarrollará en el Estadio José Alvalade, que se encuentra ubicado en Lisboa.

El combinado luso no tendrá a disposición a Cristiano Ronaldo para afrontar el partido, pero sí contará con el resto de los futbolistas que forman parte de la lista de convocados definitiva para la nueva edición de la Copa del Mundo, donde será uno de los integrantes del Grupo H.

Cabe destacar que el elenco dirigido por Fernando Santos realizará su presentación en la máxima competencia internacional el próximo jueves 24 de noviembre, cuando se mida con Ghana. Luego, chocará con Uruguay y Corea del Sur en las siguientes fechas de la zona.

En este escenario, el seleccionado portugués disputa el compromiso de exhibición con el objetivo de efectuar los últimos ajustes tácticos, pero el examen no se vislumbra sencillo. De hecho, surgen una serie de consultas sobre el rival de turno del equipo. La pregunta más frecuente consiste en si Nigeria también dirá presente en la cita mundialista.

¿Nigeria clasificó al Mundial de Qatar 2022?

No, Nigeria no obtuvo la clasificación para el evento que se celebrará en territorio qatarí. Esto se debe a que los dirigidos por el portugués José Peseiro superaron la primera ronda de las Eliminatorias de África, donde culminaron como líderes del Grupo C, pero perdieron ante Ghana en la tercera y última instancia, lo cual los obligó a despedirse del sueño mundialista.

En el partido de ida, los dos seleccionados igualaron 0-0 en el duelo jugado en el Estadio Baba Yara de Kumasi. Más tarde, no lograron sacarse diferencias y empataron 1-1 en el Estadio Nacional de Abuya. De este modo, Ghana logró el pasaje por la regla del gol de visitante.

¿Cuándo fue la última vez que Nigeria no jugó la Copa del Mundo?

El antecedente más reciente de un Mundial sin la participación de las Super Águilas fue en la edición de Alemania 2006. Desde entonces, dijeron presente de manera ininterrumpida en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

¿Cuándo juegan Portugal vs. Nigeria por un amistoso?

El partido Portugal vs. Nigeria se llevará a cabo HOY, jueves 17 de noviembre, en el Estadio José Alvalade de Lisboa.