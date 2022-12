El próximo domingo 18 de diciembre, en el estadio Icónico de Lusail, Francia jugará contra Argentina por la gran final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Sin embargo, antes de que eche a rodar la pelota hay una polémica, ni por el lado de los galos, precisamente por Karim Benzema.

Cabe recordar que el futbolista, que hace parte de Real Madrid, estuvo citado en primera instancia para la disputa del certamen orbital, No obstante, por una lesión no fue tenido en cuenta y de esa manera fue descartado para la disputa del campeonato en el Golfo Pérsico.

La nuestra que si así lo desea, Didier Deschamps, seleccionador nacional francés podría tenerlo en cuenta para el compromiso final ante los sudamericanos. Pero, tal parece, esa situación no se dará, ya que el entrenador está enfocado en el trabajo con otros jugadores que hicieron parte de todo el proceso.

Ante toda esa polémica que hay, el importante delantero realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el cual se le ve con su boca estirada, y el pie de foto lo acompañó con la frase “eso no me interesa”, justamente la frase deja mucho para pensar teniendo en cuenta, el director técnico no lo requeriría para el encuentro.

Ahora, la duda pasa por si ese mensaje tiene algo que ver con las decisiones que toma Deschamps en Qatar, o por alguna situación particular en especial. De otra parte, es importante decir que el presidente francés, Emmanuel Macron, lo convidó para presenciar el partido en Doha.

Solo el tiempo y las cámaras de televisión se encargarán de descifrar si el jugador, que actualmente es el acreedor del Balón de Oro, estará presente en el estadio donde sus compañeros podrían lugar su segundo Mundial al hilo y el tercero de la historia francesa.