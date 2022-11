Karim Benzema que se alistaba para jugar el segundo mundial de su carrera deportiva, le tuvo que decir adiós a esa opción debido a un desgarro que tuvo en su pierna izquierda, tal cual como certificó la Federación Francesa de Fútbol, que lo descartó para la Copa Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, el capitán del Real Madrid se convierte en el primer Balón de Oro en ausentarse de una competición internacional de esta envergadura; ya había sucedido un caso similar, pero, esa selección no se clasificó y por eso, ese futbolista no disputó la cita.

Sin lugar a dudas, no deja de ser una baja sensible para el conjunto dirigido por Didier Deschamps, que será el encargado de defender el título Mundial, el cual consiguieron en el pasado torneo, disputado en Rusia 2018, y en el cual tampoco hizo parte el Gato.

La lesión en su pierna izquierda le impide al futbolista francés participar en la contienda y de esta manera entró en la historia como el primero en ausentarse debido a una lesión. Cabe recordar que esta situación ya había ocurrido con un deportista en los Mundiales.

Para la cita orbital de Argentina 1978, el jugador que ganó el Balón de Oro en el año 1977 fue el danés, Alan Simonsen, quien no disputó ese torneo debido a que la selección de Dinamarca no se clasificó, evidentemente no fue por dolencias físicas, pero sí por la ausencia de su equipo patrio al Mundial que los dueños de casa ganaron.