Keane cargó contra Bale y Kane por los brazaletes: "No te lo pones porque no quieres que te suspendan"

El uso de los brazaletes de capitán fue una de las polémicas de la previa del Mundial de Qatar 2022. Se esperaba que varios capitanes usaran cintas con la bandera LGBT en modo de protesta a la discriminación en el país anfitrión, pero esto no sucedió. Roy Keane criticó fuertemente a Gareth Bale y Harry Kane por no haber tomado la iniciativa de la protesta.

Consulta nuestro calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022

Fueron varios los capitanes de selecciones que apuntaban a portar el brazalete OneLove con la bandera LGBT, usado en la Nations League, en los encuentros del Mundialde Qatar 2022. Sin embargo, estos acabaron desistiendo de la idea de la protesta.

Los capitanes de las selecciones han portado brazaletes unicolores con mensajes. En el caso de Gareth Bale (Gales) y Harry Kane (Inglaterra), usaron cintas con el mensaje "No discrimination", ya que FIFA advirtió con posibles sanciones.

Palazo de Keane

El exjugador, Roy Keane declaró ante ITV sobre la decisión de los capitanes de Gales e Inglaterra de no usar el brazalete de OneLove. "Los jugadores podrían haberlo hecho sea cual sea el castigo. Hazlo en el primer partido, recibes la amarilla, pero que mensaje habría lanzado".

"Lo asumes y el siguente partido sigues adelante. No te la pones porque no quieres que te suspendan, pero creo que fue un gran error. Kane y Bale tendrían que haberse mantenido firmes y haberlo hecho. No importa la presión del exterior ni de las federaciones. Hay que tener convicción. Si eso es lo que crees, hazlo" añadió.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22