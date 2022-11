Intentando ser una de las revelaciones pese a su no condición de candidato, la Selección de Suiza se presenta dentro del Mundial de Qatar 2022. Sin obtenciones del trofeo más importante a nivel fútbol de naciones, los helvéticos quieren hacer historia en medio oriente.

Sin muchas ausencias de peso y ratificando la base de lo que fue citando a partir de su inserción en el equipo, el entrenador Murat Yakin no desplegó sorpresas a la hora de enlistar a los 26 jugadores para la convocatoria final. Su pasaje a Qatar ocurrió luego de liderar el Grupo C en las Eliminatorias UEFA.

En cuanto al recorrido histórico que poseen los "Rossocrociati", lo cierto es que fueron los cuartos de final alcanzados en Italia 1934, Francia 1938 y el que organizaron en 1954 aquellos resultados más destacados hasta el momento en el Mundial. Descubrimos a todos los convocados, como también la información de su fixture en Qatar 2022.

Lista de jugadores convocados de la Selección de Suiza

Arqueros

NOMBRE EQUIPO PARTIDOS Yann Sommer Borussia Mönchengladbach (ALE) 76 Jonas Omlin Montpellier (FRA) 4 Gregor Kobel Borussia Dortmund (ALE) 3 Philipp Köhn Salzburgo (AUS) 0

Defensores

NOMBRE EQUIPO PARTIDOS Ricardo Rodriguez Torino (ITA) 100 Fabian Schär Newcastle United (ING) 72 Manuel Akanji Manchester City (ING) 42 Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach (ALE) 40 Silvan Widmer Mainz (ALE) 33 Eray Cömert Valencia (ESP) 9

Mediocampistas

NOMBRE EQUIPO PARTIDOS Xherdan Shaqiri Chicago Fire (USA) 108 Granit Xhaka Arsenal (ING) 106 Remo Freuler Nottingham Forest (ING) 48 Denis Zakaria Chelsea (ING) 42 Djibril Sow Eintracht Frankfurt (ALE) 32 Renato Steffen Lugano (SUI) 27 Edimilson Fernandes Mainz 05 (ALE) 22 Fabian Frei Basel (SUI) 22 Michel Aebischer Bologna (ITA) 11 Ardon Jashari Luzern (SUI) 1 Fabian Rieder Young Boys (SUI) 0

Delanteros

NOMBRE EQUIPO PARTIDOS Haris Seferovic Galatasaray (TUR) 88 Breel Embolo Monaco (FRA) 58 Ruben Vargas Augsburgo (ALE) 26 Christian Fassnacht Young Boys (SUI) 15 Noah Okafor Salzburgo (AUS) 8

Posible formación ideal de la Selección de Suiza

Sin muchas bajas de peso, pero con una sola duda en cuanto al estado físico en el que arribe el arquero Yann Sommer, una probable formación sería con: Sommer o Jonas Omlin; Silvan Widmer, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Granit Xhaka, Djibril Sow; Xherdan Shaqiri, Breel Embolo y Noah Okafor.

Las figuras de la Selección de Suiza para Qatar 2022

No se trata de un plantel repleto de estrellas, aunque la mayoría de sus jugadores habitan en las ligas más destacadas del fútbol europeo. Entre los referentes Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka y Yann Sommer aparecen los nombres más destacados de un cuadro que también cuenta con otras figuras a tener en cuenta.

En ese sentido, en la defensa aparecen nombres claves como Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez y Nico Elvedi, que vieron mucha actividad en este último tiempo con este equipo. Del mediocampo hay que sumar a Remo Freuler, Denis Sakaria, Djibril Sow mas el inoxidable Fabian Frei.

Por último, la gama de atacantes ofrece tres delanteros de área para destacar, ya que tanto Haris Seferovic, Breel Embolo como Noah Okafor se presentan como opciones de buena calidad para la ofensiva del cuadro que lidera Murat Yakin. Solamente queda por delante saber cuál será su destino en Qatar

Ausencias entre los convocados por Yakin

A comparación de otros países, no se resaltan ausencias de peso en un país que no posee tantas figuras en los principales campeonatos del viejo continente. De todos modos, hay que mencionar que Yvon Mvogo es la baja más rutilante por una lesión padecida, en tanto que se puede destacar las sorpesivas no convocatorias de Kevin Mbabu, Steven Zuber, Jordan Lotomba y Cedric Itten.

El grupo de la Selección de Suiza en el Mundial de Qatar 2022

La realidad es que el cuadro suizo forma parte del Grupo G, en el cual intentará batallar por ser uno de los dos equipos que formarán parte de los octavos de final.

GRUPO G Brasil Serbia Suiza Camerún

Calendario de la Selección de Suiza en el Mundial de Qatar 2022