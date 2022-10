La situación de Richarlison ha mantenido a toda la hinchada brasileña en tensión en esta previa del Mundial de Qatar 2022. El futbolista de Tottenham sufrió una lesión en el gemelo izquierdo, que ponía en duda su presencia en la Copa del Mundo. Ahora Antonio Conte ha salido a dar un mensaje de calma.

Las imágenes de Richarlison retirándose con muletas y entre lágrimas del partido entre Tottenham y Everton del pasado sábado impactaron al mundo del fútbol. El propio jugador reconoció que su presencia en Qatar 2022 estaba en riesgo.

"Es un poco difícil de decir porque está cerca de la realización de mi sueño. Ya había sufrido una lesión similar, pero espero que sane tan pronto como se pueda. La última vez, cuando jugaba con Everton, estuve sin jugar durante dos meses" dijo el jugador.

Richarlison jugará el Mundial

Este lunes 17 de octubre, Antonio Conte, entrenador de Tottenham ha dado un mensaje positivo luego de los estudios médicos del futbolista. "Puedo confirmar que nuestro delantero no está en riesgo a no jugar en Qatar 2022. La lesión no es tan grave, estoy feliz por él. Solo necesitará tiempo para recuperarse" dijo al periodista Jack Pitt-Brooke de The Athletic.

El DT afirmó que incluso podría tener minutos con los Spurs antes de marcharse a la concentración brasileña. "Espero que esté en buena forma para estar en algunos partidos con Tottenham antes de marcharse a disputar la Copa del Mundo, que es el sueño de todo futbolista".