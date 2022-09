El equipo alemán, como casi todos los seleccionados mundialistas que jugarán en la fecha FIFA ha presentado la lista para los últimos partidos que encarará antes de la Copa del Mundo ante Hungría e Inglaterra.

Alemania, como todos los seleccionados europeos, no juegan partidos amistosos y en la fecha FIFA se medirá ante dos selecciones fuertes por la Liga de las Naciones en UEFA, por eso es que la lista de Hansi Flick en Alemania toma más fuerza, porque se tratan de partidos oficiales.

Los convocados para la fecha FIFA tiene una sorpresa, el defensa del Southampton, Armel Bella-Kotchap, es la gran novedad. En cambio, las ausencias de Götze y Hummels, dos campeones del mundo son llamativas, porque se habló mucho que ambos jugadores podían volver a estar ahora y de cara a la Copa del Mundo.

Otra grata noticia es el regreso a la lista de Marc-André Ter Stegen, otros que vuelven son Christian Ginter y Robin Gosens, que se suman a la gran base de jugadores del Bayern Múnich, que con siete futbolistas en la lista, es la gran base del equipo Germano.

No estar en esta lista, no es un adios definitivo a Qatar 2022, de todos modos, es un aviso importante para el novel zaguero y para los experimentados que quedaron fuera o para los chicos que jugaron en junio y ahora no están como son: Benjamin Henrichs, Jonathan Tah, Anton Stach y Karim Adeyemi, no así Lukas Klostermann, que es la única ausencia por lesión de los que jugaron en junio.

La lista de Alemania

Arqueros: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Defensas: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Friburgo), Robin Gosens (Inter Milan), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Mediocampista: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburgo), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (Bayern Munich)

Delanteros: Kai Havertz (Chelsea FC), Thomas Müller (Bayern Munich), Serge Gnabry (Bayern Munich), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern Munich), Timo Werner (RB Leipzig).