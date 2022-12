Tras el pitido final entre Francia vs. Argentina y por ende de los 64 encuentros del torneo, así queda la lucha final por la Bota de Oro del Mundial de Qatar 2022, con Kylian Mbappé a la cabeza.

Argentina es campeón del mundo. Tras una final para el infarto y donde hubo que esperar hasta los once pasos, la Albiceleste vuelve a dominar el planeta. No lo pudo hacer antes y buena por no decir gran culpa de esto la tiene un Kylian Lotin Mbappé que termina Qatar 2022 como ganador de la Bota de Oro.

Fue una Copa del Mundo llena de goles, momento para recuerdo y una batalla por la Bota de Oro que sería definida en la final del certamen. Lionel Andrés Messi y Julián Álvarez de un lado, Kylian Mbappé y Olivier Giroud del otro, Qatar 2022 en juego y el choque definitivo ya deja todos los premios más que claros.

Desde 1930 existe la Copa del Mundo, pero no fue hasta España 1982 que dicho premio se entrega al máximo anotador en la Copa del Mundo. Con nombres para la historia como Ronaldo Nazario, Miroslav Klose, Gary Liniker, Paolo Rossi, Mario Kempes o Just Fontaine ya con dicho galardón en sus botas, todo pasaba por los cuatro nombres mostrados anteriormente para elegir al nuevo ganador de la Bota de Oro.

Kylian Reina en Qatar

Mbappé y Messi llegaban igualados a cinco goles, seguidos también por un empate en el segundo puesto entre Giroud y Julián Álvarez que con cuatro tantos en Qatar 2022 suponían la candidaturas a uno de los premios más importantes de todo el certamen. Tras la consagración de Argentina en Lusail, así queda la tabla final.

El doblete de La Pulga le deja en 7, solo uno por detrás de los 8 que Mbappé consiguiera gracias a ese hat-trick que llevó todo a los once pasos. Argentina se lleva la corona y la Copa del Mundo, pero el máximo anotador de Qatar 2022 será el delantero de la francesa, quien ya tiene a sus apenas 23 años, 13 tantos en su paso por Mundiales.

