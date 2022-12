La selección de Polonia debía recibir un premio económico millonario de parte del gobierno de su país por llegar a octavos de final del Mundial. Sin embargo, no se efectuó el pago y hubo respuesta de Lewandowski.

La selección de Polonia logró alcanzar los octavos de final del Mundial de Qatar, pese al duro grupo C que tuvo que jugar. Pese a perder ante Argentina en la última jornada, logró la clasificación por diferencia de gol. Sin embargo, en instancia de eliminación directa no pudo ante Francia y fue eliminado.

Pese a ese resultado, los polacos ya se habían asegurado un premio millonario de parte del gobierno de su país. Si lograban avanzar llegar a octavos, el seleccionado se aseguraba un bono de 30 millones de eslotis (6.7 millones de dólares) para repartir entre los futbolistas, el cual fue una promesa que hizo el Primer Ministro de ese país, Mateusz Morawiecki.

Sin embargo, según revelaron medios europeos, no hubo bono de parte del gobierno polaco, luego de que Francia los eliminó en octavos de final. Al parecer, fuertes críticas de parte del partido opositor polaco, además de índices altos de inflación, llevaron a que Morawiecki no haga el pago para la selección. A su vez, hubo otro motivo y es que el capitán del equipo, Robert Lewandowski, no estaba de acuerdo en repartir el premio económico con el cuerpo técnico.

¿Qué dijo Robert Lewandowski sobre la polémica?

Robert Lewandowski buscó darle un cierre a esta supuesta polémica por los premios económicos que le prometieron a la selección de Polonia. Desmintió que el primer ministro polaco haya prometido el bono si pasaban fase de grupos del Mundial. En declaraciones a Onet.pl, explicó la verdad sobre esta supuesta promesa.

"Fue durante una reunión que, en realidad, duró unos minutos antes de que saliéramos del hotel hacia el aeropuerto. Fue una conversación informal. El primer ministro hizo una declaración, pero para ser honesto, los futbolistas no lo tomamos muy en serio", reveló. Y agregó: "No esperábamos nada, nunca exigimos nada y tampoco buscamos dinero público. No íbamos al Mundial por dinero, quiero dejarlo claro. Tratamos el fútbol y la selección nacional como un orgullo".

Por último, cerró: "He oído mucha información falsa sobre esto. Así que quiero dejar claro que no hubo disputa en la selección entre nosotros, la plantilla, y el staff técnico. Además, repito que siempre se trataba de dinero virtual y no lo tomábamos demasiado en serio".

