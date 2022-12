Argentina respira, celebra y mira hacia los octavos de final de Qatar 2022 gracias a una victoria contra Polonia que deja a la Albiceleste como líder de un Grupo C en la última jornada que tuvo de todo. Horas después de un triunfo cargado de emotividad, empiezan a conocerse historias que como la de Lionel Messi y Wojciech Szczęsny, llegó hasta las apuestas sobre el césped. ¿De qué se trata?

Los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez fueron suficientes para derrumbar la resistencia de una Polonia que jugó con los resultados a lo largo de 90 minutos que no pueden entenderse sin un Wojciech Szczęsny que incluso se dio el lujo de atajarle un penalti a Lionel Andrés Messi antes de la apertura del marcador.

Fue en el minuto 37 del Education City Stadium que una salida en falso del portero de Juventus terminó con una de sus manos impactando en la cabeza de Messi. El neerlandés Danny Makkelie no dudó, sancionó la pena máxima y desde ese momento el VAR empezó a analizar una jugada donde La Pulga y Wojciech Szczęsny protagonizaron uno de los momentos más curiosos de la Copa del Mundo.

La Pulga, ‘ganador’

"Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penalti. Así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", palabras del propio Wojciech Szczęsny con los medios polacos tras la decisión de neerlandés Danny Makkelie en el Education City.

El guardameta se impuso a La Pulga en dicho duelo desde los once pasos, más no en una apuesta ni un marcador que tiene ahora mismo a la selección Argentina mirando al 3 de diciembre del 2022 para enfrentar a Australia por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Lionel Messi, Wojciech Szczęsny y una de las intrahistorias del certamen.

