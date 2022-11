¿Por qué no se publicarán los audios del VAR en el Mundial de Qatar 2022?

Como ya ocurrió en Rusia 2018, nuevamente el VAR (Video Assistant Referee) va a decir presente para deliberar las jugadas dudosas en los partidos del Mundial de Qatar 2022. Pero el contraste de lo acontecido cuatro años atrás con el presente es que gran parte de las ligas del planeta ya cuentan con dicha tecnología para ello. Para esta edición entra en práctica el fuera de juego semiautomático, el cual dijo presente en la actual UEFA Champions League.

En la conferencia de prensa para hablar de reglamentos y cuestiones arbitrales, el jefe del estamento arbitral Pierluigi Collina se refirió al éxito del VAR en el planeta fútbol y la nueva asistencia para jueces de línea. "Hace cuatro años los árbitros no estaban del todo preparados para el uso del VAR. Ahora todas las grandes competiciones lo tienen y es mucho más sencillo. En Rusia fue un éxito y ahora lo que hicimos es intentar mejorarlo. Uno de los objetivos es reducir el tiempo de espera en los fuera de juego y creo que lo hemos conseguido. Por eso se pasó a utilizar el sistema semiautomático de detección del fuera de juego. Todo un desafío", expresó.

Pero el ex árbitro partícipe en varios mundiales dio a conocer una noticia sorprendente para muchos: no se van a poder publicar los audios de las conversaciones entre los miembros del VAR con el juez de campo. Vamos a conocer un poco más respecto a la medida acontecida para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Si bien no dio una precisión al respecto, el jefe del estamento arbitral de la FIFA solamente dio a conocer la noticia respecto a los audios del VAR. “Las conversaciones entre los profesionales no serán públicas. Sabemos que esa discusión existe, pero en este momento no hay posibilidad de escuchar las conversaciones entre el arbitro y el VAR”, manifestó.

Recordemos que esta medida ya se llevó a cabo en Rusia 2018 y que son pocas las competiciones donde los audios de conversación de VAR son dados a conocer a la opinión pública. Un ejemplo de los que sí brindan este material son las competiciones internaciones de Conmebol, tanto en la Copa Libertadores y Sudamericana, como también en las Eliminatorias.

También Collina fue bien claro con el objetivo de cara a los partidos en cuanto a la implementación del VAR y las infracciones. “Queremos acabar con el juego violento, no permitir que el futbolista intente engañar al árbitro, terminar con las pérdidas de tiempo y dar agilidad al mismo con el fuera de juego semiautomático”, declaró.

