En Portugal revelaron la supuesta oferta que le hicieron a Jose Mourinho para dirigir a la selección, en lugar de Fernando Santos. ¿Aceptará 'The Special One'?

El futuro de la selección de Portugal está en juego. Luego de la eliminación del Mundial de Qatar 2022 en cuartos de final, a manos de Marruecos, todo parece indicar que el ciclo de Fernando Santos se terminaría para dar inicio a uno nuevo, aunque sin un entrenador definido. De todas maneras, desde la Federación Portuguesa de Fútbol, hay un candidato que gusta mucho: Jose Mourinho.

A Bola reveló en las últimas horas que la Federación Portuguesa busca rescindir el contrato de Fernando Santos como entrenador del seleccionado yla salida sería prácticamente un hecho. El actual seleccionador fue muy cuestionado luego de la eliminación de los lusos a manos de Marruecos, aunque también por su decisión de dejar en el banco de suplentes a su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

Con Fernando Santos de salida, surge la incógnita sobre su sucesor. El citado medio, al igual que La Gazzetta dello Sport, ponen como gran candidato a Jose Mourinho para ser el nuevo entrenador de la selección de Portugal. De hecho, hasta ya trascendió una supuesta propuesta muy atractiva para que 'The Special One' termine aceptando la posibilidad.

La propuesta de Portugal a Mourinho para ser su entrenador

Según revelaron los medios, en Portugal, no tendrían inconvenientes en que Mourinho dirija a la selección lusa y mantenga su compromiso con AS Roma. Esto sería un factor muy importante para que 'Mou' pueda cumplir su sueño de dirigir al seleccionado de su país y no tenga que romper su contrato con el conjunto de la capital italiana.

La Federación Portuguesa de Fútbol siempre ha mostrado su interés por el entrenador nacido en Setúbal. Sin embargo, trascendió algún descontento por parte de ciertos futbolistas que no estarían de acuerdo con la filosofía de juego que implementa Mourinho en sus equipos.

¿Qué otros candidatos podrían dirigir a Portugal?

Si no es Mourinho, existen otras opciones que interesan a la selección portuguesa. Según A Bola, otro de los nombres que gusta a la Federación es el de Paulo Fonseca, actual director técnico del Lille de Francia. Y, en segundo orden, una opción más a la mano sería Rui Jorge, actual entrenador de la selección de Portugal Sub-21.