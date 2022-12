"En el fragor de la conversación con el entrenador, cuando supo que no estaría en el once inicial..., Cristiano pensó en lo peor y amenazó con irse", dictaba Record ayer en una información que si bien ya fue negada por Portugal y el propio CR7, necesitaba todavía las palabras del seleccionador nacional de los lusos. Fernando Santos ataca el tema de moda en Qatar 2022.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

Los duelos entre jugador y entrenador se han hecho presente a lo largo de los últimos encuentros de Portugal en Oriente Medio. El cambio de CR7 ante Corea, la respuesta del delantero a dicho hecho y las decisiones de Fernando Santos por dejarle por fuera del once ante Suiza desataron una ola de informaciones que el DT explicó en rueda de prensa antes de enfrentar a Marruecos.

“Tuve una conversación con Cristiano Ronaldo. Hablamos sobre la selección portuguesa. Pero la única conversación que tuve fue antes del encuentro ante Suiza para decirle por qué iba a ser suplente. Le dije que no iba a ser titular en octavos de final. Él no estaba feliz con la conversación, como es normal. Pero fue una conversación normal donde cada uno mostró su punto de vista. Una conversación normal", empieza Fernando Santos.

“Dejemos a CR7 en paz”

Negando a Record: "Él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados...Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero te aseguro que nunca quiso dejar la concentración".

"Nunca me dijo que quería irse. Es hora de terminar esto y parar. Salió del vestuario ante Suiza, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Llamó a sus compañeros para agradecerles el esfuerzo... pero salió que se marchó solo. Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz", finalizaba un Fernando Santos que zanja de esta manera el escándalo CR7 y que eso sí, no aseguró todavía que el luso juegue mañana de arranque ante Marruecos.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22