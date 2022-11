Las selecciones de Polonia y Arabia Saudita se miden en la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo. Conoce cómo llegan a Qatar 2022 y quién es favorito a ganar el duelo.

Pronósticos y predicciones de Polonia vs. Arabia Saudita por el Mundial de Qatar 2022

Polonia y Arabia Saudita serán rivales este sábado 26 de noviembre en el Education City Stadium por la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Consulta el calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022

¿Cómo llega Polonia al duelo ante Arabia Saudita?

A pesar de contar con varias figuras en su plantel, Polonia no supo demostrar demasiado en su debut frente a México. Aquel empate 0 a 0 lo deja con la necesidad de aún tener que ganar alguno de sus dos partidos restantes, de lo contrario, su clasificación a octavos de final quedaría muy complicada.

¿Cómo llega Arabia Saudita al duelo ante Polonia?

Arabia Saudita llegaba como uno de los rivales más débiles de este Mundial, sin embargo, dio el batacazo en su debut frente a Argentina, a quien venció por 2 a 1. Al equipo asiático se lo vio flojo defensivamente, ya que el conjunto argentino le llegó innumerables veces y hasta le convirtió varios goles (todos ellos anulados por offsides milimétricos). De todas maneras, es un equipo interesante desde la parte ofensiva y si mejora en lo defensivo podría jugarle de igual a igual a cualquier equipo, como lo hizo en el segundo tiempo ante Argentina.

Pronóstico de Polonia vs. Arabia Saudita por el Grupo C del Mundial 2022

La realidad es que si no hubiese existido aquella primera fecha, Polonia sería indiscutiblemente el candidato a quedarse con los tres puntos. Aún lo sigue siendo, de todas formas, pero no con la misma seguridad que hubiésemos tenido todos hace algunas semanas. Por la diferencia de jerarquía de ambos planteles, el triunfo del equipo polaco sería lo más lógico, aunque un empate no sería ninguna sorpresa.

Los datos de las apuestas para Polonia vs. Arabia Saudita por el Mundial 2022

Según los datos de Codere, Polonia es el principal candidato para triunfar en el juego.

Gana Polonia 1,75 Empate 3,60 Arabia Saudita 5

Tabla de posiciones del Grupo C:

