En la previa de Qatar 2022 repasamos todos las Copas del Mundo que disputó Argentina, una de las 13 selecciones clasificadas hasta el momento.

La primera participación de la Albiceleste se dio en el Mundial de Uruguay 1930 en el que incluso llegó a jugar la final, pero cayó ante el país anfitrión. Luego estuvo presente en Italia y cuatro años más tarde se dio su primera ausencia en la Copa del Mundo.

+¿Cuántos goles tiene Messi en Mundiales?

En Francia 1938 decidió no presentarse por un tema político: Argentina quería ser la sede del campeonato pero el Congreso de la FIFA terminó optando finalmente por el país europeo. Esa medida contó con la solidaridad de México, Colombia, El Salvador, Costa Rica y la Guyana holandesa. Luego cundió el arrepentimiento, aunque ya era demasiado tarde para dar marcha atrás.

Las Copas del Mundo de 1942 y 1946 quedaron suspendidas debido al desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Llamativamente en los dos torneos que vinieron después el seleccionado tampoco se presentó.

+Qatar sigue ampliando su oferta hotelera

En Brasil 1950, Argentina no estuvo ya que el país organizador no se unió al boicot en el Mundial del 38´. Por ese motivo y sumando el éxodo de futbolistas de la Primera División del fútbol local al extranjero debido a la huelga de 1948, la Selección no se hizo presente en la Copa América de Brasil 1949, por lo que se quebró totalmente el vínculo antes de que ruede la pelota en el campeonato internacional más importante. En Suiza 1954 la situación gremial entre jugadores y dirigentes seguía en conflicto. Por ese motivo se volvió a dar su ausencia, cumpliendo así 24 años sin participar de este torneo.

+¿Qatar será sede de otro campeonato internacional?

Desde Chile 1962 hasta Rusia 2018, Argentina sólo faltó a un Mundial aunque el problema en esa oportunidad fue futbolístico. En la edición de México 70, el combinado albiceleste no consiguió ser parte del certamen ya que no pudo conseguir ninguna de las tres plazas que se le otorgaban a Sudamérica para clasificar.

+Todos los goles de la Selección Argentina en las Copas del Mundo | 1930-2018

¿Cuántos Mundiales disputó Argentina?

Argentina participó en 17 Copas del Mundo. Se ausentó en tres ediciones y no clasificó en una.