Argentina es campéon del Mundo y, a pesar de que solo puede llevarse a casa un duplicado del trofeo en bronce chapado en oro, cada jugador y el miembro del plantel son honrados con su propia medalla de oro.

Los ganadores de la Copa del Mundo reciben el trofeo y las medallas oficiales en el clímax de la ceremonia.

¿La medalla del campeón es de oro?

Pero hay algunas dudas sobre si las medallas están compuestas o no de oro macizo. La observación sugiere que las medallas no tienen el mismo brillo que un lingote de oro puro de 24 quilates, aunque esto no está confirmado. Sin embargo,es probable que la proporción de oro supere el 50 por ciento.

Antes de la Copa del Mundo de 1978, las normas de la FIFA establecían que solo los jugadores presentes en el campo durante la final en sí eran elegibles para ganar una medalla. Sin embargo, en 2007, se revisó esta política y todas las medallas se otorgaron póstumamente a los destinatarios o sus familiares.