Ha iniciado el Mundial de Qatar 2022 para los integrantes del Grupo C y hubo sorpresas en la jornada inicial.

Qatar 2022: Tabla de posiciones del Grupo C

El Mundial de Qatar 2022 está en curso y ha iniciado la actividad en uno de los grupos más esperados. El encuentro entre Argentina y Arabia Saudita abrió la competencia en el Grupo C, en un partido que sorprendió a muchos y aumentó las expectativas y el nerviosismo de cara a la definición de los boletos a octavos de final.

El Grupo C de la Copa del Mundo es uno de los más aclamados del torneo. Este es uno de los grupos en los que no está nada claro quiénes serán los clasificados a la siguiente instancia, aunque la clasificación de Argentina no ha sido puesta en duda.

La gran duda sobre el grupo es cuál será el combinado que acompañe a la Albiceleste a la siguiente instancia. Todo parece apuntar a que uno entre Polonia y México se despedirá de la Copa del Mundo en la primera fase, aunque todo puede pasar sobre el césped.

El encuentro entre Argentina y Arabia Saudita fue una sorpresa en la primera jornada del Grupo C. El equipo de Hervé Renard jugó un partidazo en el Estadio Lusail y puso punto y final al invicto del equipo de Lionel Scaloni.

Así queda la tabla del Grupo C