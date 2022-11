Qatar 2022 afronta su tercer día de competencia en medio de un sinfín de reacciones al torneo que cada cuatro años reúne a las mejores selecciones del planeta. A horas de que la Argentina de Lionel Messi y compañía debute de manera oficial en Oriente Medio, desde FIFA explican algunas de las claves para entender por qué los encuentros de la Copa del Mundo se han ido en ocasiones por encima de los 100 minutos de juego.

+Consulta el cronograma de partidos del Mundial de Qatar 2022.

Qatar vs. Ecuador contó con 10 minutos de añadido (5 + 5), Inglaterra vs. Irán con 24 (14 + 10*), Senegal vs. Países Bajos con 10 (2 + 8) y finalmente Estados Unidos vs. Gales con hasta 13 minutos (4 + 9). Más allá de incidentes como la lesión de Alireza Beiranvand o las decisiones del VAR y ese tiempo que siempre hay que reponer, desde FIFA dejan en claro que nos espera un Mundial donde se recupere cada segundo de tiempo ‘perdido’.

Pierluigi Collina, mítico árbitro de la década de los 90 y 2000, explicó como jefe del estamento arbitral de la FIFA esa postura del máximo ente de este deporte por entregar un certamen donde no se pierda tiempo de juego hábil y con ellos se permita disfrutar de realmente 90 minutos de fútbol. Cortar con las ‘mañas’ de quienes pierden segundos con tal de cumplir con su cometido, el objetivo de Zúrich.

“Vamos a perseguirles”

Ir en pro del espectáculo, un grito de guerra por parte del cuerpo arbitral: “Hemos pedido a los árbitros que sean muy rigurosos y que añadan todo lo que se necesite para compensar las pérdidas de tiempo. Hace cuatro años empezaron a ser habituales los tiempos añadidos de seis o siete minutos".

"Nuestra prioridad es proteger la seguridad y la salud del jugador. No queremos que un rival ponga en riesgo a otro. Seremos muy duros con las entradas (...) Vamos a perseguir a los que intentan engañar, los que fingen buscando un beneficio propio. Es algo inaceptable y no lo vamos a permitir", finaliza un Colina que deja en claro que puede que Qatar 2022 sea uno de los Mundiales con más tiempo de juego neto en la historia del torneo.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22