Solo quedan cuatro partidos en Qatar 2022 y el próximo domingo se conocerá al nuevo campeón de la Copa del Mundo. Los duelos de semifinales se disputarán entre este martes y el miércoles, dejando definida la gran final a disputarse en el Estadio Lusail.

La primera de las semis se llevará a cabo este martes entre dos de los equipos más sólidos en lo que va de la competencia. Argentina, que dejó en el camino por penales a Países Bajos, se verá las caras ante Croacia, que eliminó a Brasil por la misma vía.

En la otra llave, Francia continúa camino al bicampeonato tras haber despedido a Inglaterra en un partidazo y buscará una nueva final ante Marruecos, la sorpresa del torneo. El elenco africano, el primero en la historia de su continente en alcanzar esta etapa, eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Las bajas para las semifinales

Además de las lesiones, las tarjetas también juegan su papel antes de que se limpien para la definición. Es por eso que Argentina no podrá contar con Gonzalo Montiel, ni con Marcos Acuña, que acumularon amarillas. Delante, los croatas llegarán sin problemas de este tipo.

Francia no cuenta con bajas recientes por lesiones, aunque tiene en duda a Aurelién Tchouaméni y a Dayot Upamecano. Marruecos, en cambio, llega disminuido ya que no podrá contar con Walid Cheddira por tarjetas, ni con Romain Saiss por lesión. Sofyan Amrabat y Hakim Ziyech no están asegurados y serían bajas cruciales.