Brasil es de nuevo una potencia en el mundo y mucho tiene que ver Tite en esta nueva coyuntura de Brasil que en ocho años ha logrado posicionarse una vez más como la mejor selección del planeta, pero. ¿Quién es el entrenador que le ha devuelto esa identidad y potencia a Brasil?

Tite nació en la localidad brasileña de Caxias do Sul en mayo de 1961, su nombre completo es Adenor Leonardo Bacchim, le dicen Tite, ese su sobrenombre lo ha hecho famoso en el mundo del fútbol. Su carrera profesional en el fútbol inició como jugador del Caxias Esportivo de Bento Gonçalves y en el Guaraní de Brasil.

El gran problema que tuvo a lo largo de su carrera como futbolistas, fueron las lesiones. Su trayectoria como futbolista duró solo 28 años, con una rodilla muy lastimada y un ligamento roto.

Como futbolista, sus logros más importantes fueron los títulos de la liga de 1987 y alcanzar la final del Campeonato Paulista de 1988 y el torneo Gaúcho en 2008. Tite militó en varios equipos de Brasil Sao Caetano, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras y Al Ain.

Ya como entrenador Tite también estuvo en busca de su lugar por varios años. Incluso fuera de su país, probó suerte y jugó en el fútbol árabe de la mano del Al-Wahda, pero no le fue bien y volvió al Corinthians. Y ahí es donde mejor le fue, ganando el Brasileirao en 2011 y luego la Copa Libertadores y el Mundial de clubes ante el Chelsea.

Tras un año sabático luego de las consagraciones, Tite volvió en 2014 al Timao y volvió a campeonar en la liga y se convirtió en el más laureado de la historia del club.

La llegada de Tite a la Selección de Brasil.

La Canarinha sufrió dos duros fracasos, la humillación del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y la pobre campaña de Dunga con la selección de Brasil en la Copa América Centenario en los Estados Unidos, fueron determinantes para que Tite asuma en la selección pentacampeona.

Al llegar Tite, mostró su capacidad de manejar todo el entorno, y en su primera conferencia de prensa dijo: “A mí me llamaron a ser técnico de la Selección. Si estoy aquí es porque no se han dado los resultados, y entiendo que la mejor manera de contribuir aquí es aplicar aquellas palabras que han guiado mi vida y mi carrera: transparencia, democratización, excelencia y modernidad”.

Desde 2016 dirige a Brasil, con quien ya ha conquistado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Rio y terminó la sequía de Brasil en Copa América en 2019 fue campeón, ahora busca el desafío de lograr la Copa del Mundo tras el intento fallido de 2018.

Tite contó algunas de sus claves para transformar a Brasil en una de las potencias mundiales en tan poco tiempo. En una entrevista con el diario español As, Tite dio la fórmula que utilizó para cambiar la historia y poner a Brasil de nuevo en la cima del Continente: “Primero quise entender cuál era la mejor posición de cada jugador con lo que hacían en sus equipos. ¿Dónde produce más Neymar? ¿En el 4-3-3 del Barça abierto a la izquierda? Mi idea inicial será, por tanto, mantener a Neymar en el rol que tan bien hace en el Barça (en ese momento jugaba para Barcelona). ¿Y Coutinho? En el Liverpool (todavía no se había dado su fichaje al Barcelona) juega en la izquierda. Yo lo pongo en la derecha para que no se pise con Neymar, pero juega con los mismos automatismos que en su club”, dijo.

Pero no solo eso, Tite le sumó a su trabajo un punto de referencia en una histórica selección que vistió la Canarinha: “La Selección del 82: Junior, Zico, Sócrates… Es muy difícil reunir tantos talentos juntos, pero más allá de eso, por aquella idea de juego que era muy parecida a la que yo tengo ahora”, explicó.

Todos los títulos que ganó Tite como entrenador.

Como entrenador, Tite, ha logrado ganar casi todo lo que es posible para un entrenador brasileño, liga, torneo estadual, Libertadores, Sudamericana, Recopa Sudamericana, Mundial de Clubes, Juegos Olímpicos, Copa América. Solo le falta en su vitrina la Copa del Mundo que irá a buscar a Qatar 2022.

Luego Tite anunció su retiro, tras su segunda Copa del Mundo al mando de Brasil, el DT dejará el cargo de seleccionador, en una decisión tomada por Tite con mucha antelación.