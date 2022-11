En las últimas fechas de la Bundesliga antes del corte por la Copa del Mundo, se encendieron todas las alarmas en Canadá por Alphonse Davies, el mejor lateral izquierdo del mundo se fue del campo con molestias y nos preocupó a todos los futboleros.

La cercanía de la Copa del Mundo y su lesión hicieron que las preocupaciones sean grandes, sin embargo Bayern Múnich calmó a todos con un comunicado en el que avisaba que se perdía los juegos con el club pero que aseguraba que "la participación en el Mundial de Qatar del internacional canadiense no está en peligro".

Con esa confianza, la lista de Canadá salió tras 36 años, el regreso a la Copa del Mundo va a tener a su máxima figura y el futbolista también vive este momento emocionante de manera interna, sabe que es parte de la historia grande del fútbol de su país.

Lo hizo saber en un post, Alphonse Davies antes de partir a Qatar publicó: "¡Se suponía que un niño nacido en un campo de refugiados no lo lograría! Pero aquí estamos ¡a punto de ir al Mundial!. No dejes que nadie te diga que tus sueños no son posibles. ¡SIGUE SOÑANDO, SIGUE CUMPLIENDO!"

El posteo de Davies está cargado de emotividad, la lesión no será un problema y el emblema de Canadá en la eliminatoria, jugará en Qatar, eso sí, en su selección no es lateral izquierdo, Davies juega como extremo por izquierda, bien ofensivo.