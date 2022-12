El partido más caliente del Mundial de Qatar 2022 se disputó en los cuartos de final. Argentina y Países Bajos protagonizaron una verdadera batalla que terminó con el triunfo de la 'Albiceleste' por penales, que jugará la semifinal ante Croacia. Horas después del encuentro, sigue la polémica alrededor de las peleas y los encontronazos entre los futbolistas de ambos seleccionados.

Uno de los jugadores que más mostró su disgusto y bronca para con sus rivales fue Lionel Messi. Una versión muy poco conocida del '10' argentino, quien apuntó contra jugadores y también contra el propio entrenador de la Selección de los Países Bajos, Louis Van Gaal. Hasta le dedicó un festejo, el famoso 'Topo Gigio', inmortalizado por su excompañero de selección, Juan Román Riquelme, quien también tuvo sus diferencias con el seleccionador neerlandés, en su etapa en Barcelona.

Pero la historia no quedó sólo dentro del campo de juego. Messi también le dedicó duras críticas a Van Gaal, a quien lo acusó de faltarle el respeto a la Selección Argentina. "Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazos (...) No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros", advirtió Leo.

Van Gaal respondió a la polémica con Messi

En la rueda de prensa luego del tenso partido, Louis Van Gaal respondió a la pregunta realizada por el periodista Germán Carrara de Bolavip sobre la polémica con Messi, aunque escapó a dar una opinión. "Hicieron un gol fantástico con un excelente pase de Messi. Recibimos un penal y creo que se cobró fácilmente", sintetizó.

Tampoco habló sobre la polémica surgida en el final del partido, ni siquiera a las palabras que le dijo Messi. "Lo que ha pasado después, pues no sé, yo no estaba ahí, hubo cruce de palabras, entre los jugadores y una reacción acalorada, no puedo decir mucho más porque no estaba en el campo", respondió.

Por último, Van Gaal opinó sobre cómo se dio el resultado final con la eliminación de su selección. "El resultado (en los 120 minutos) fue justo, no hemos regalado ocasiones como tampoco Argentina. Hemos fallado los dos primeros penales y ahí es cuando todo se ha puesto cuesta arriba y estábamos bajo mucha presión. Entonces, (la definición por penales) es una lotería, es cuestión de suerte", cerró.

