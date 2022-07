América no tuvo actividad en el Torneo Apertura 2022 durante este fin de semana, debido a que se encuentra disputando los compromisos amistosos en Estados Unidos ante rivales europeos. La primera prueba de los dirigidos por el Tano Ortiz fue Chelsea, rival contra el que cayeron por 2-1 tras competir a un alto nivel durante buena parte del partido.

Ahora, las Águilas tendrán unos días de descanso antes de su segundo partido en territorio estadounidense ante el Manchester City de Pep Guardiola. Los Citizens vienen de consagrarse campeones de la Premier League y ahora llegan renovados con la presencia de Erling Haaland, lo que supone un reto mayúsculo para el equipo azculrema.

Ortiz, satisfecho con el nivel del América

Fernando Ortiz destacó el rendimiento mostrado por las Águilas en su primer amistoso ante Chelsea y a pesar del resultado negativo, el timonel argentino considera que el equipo tuvo puntos muy altos durante buena parte del partido frente a uno de los equipos más poderosos del Viejo Continente.

"Sabíamos que enfrentábamos a un rival de jerarquía, durante los 90 minutos América hizo un excelente partido, más allá del resultado. El equipo se plantó jugó muy bien, creamos ocasiones, no fuimos efectivos, en resumen me voy conforme con el rendimiento de jugadores que no tenían una gran posibilidad y creo que se hizo un buen partido", afirmó Ortiz.

Nico Castillo, cerca de volver al futbol

Luego de varios meses sin encontrar equipo debido a su condición física, todo parece indicar que Nico Castillo volverá a jugar en Primera División. De acuerdo con información de EnCanchaCL, Ariel Holan, entrenador de la Universidad Católica, busca delantero y habría llegado a un acuerdo por el delantero chileno, quien ahora tendría que superar la revisión médica.