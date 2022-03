En vista de que ya se definió que el interinato de Fernando Ortiz en la dirección técnica de las Águilas del América será por lo que resta del torneo, siguen las especulaciones de quién será el nuevo entrenador del equipo azulcrema a partir del torneo Apertura 2022 y Nicolás Larcamón es el prospecto favorito.

Por otra parte, un exjugador venezolano que salió del América hace ya 10 años reapareció y lanzó sus críticas a Miguel Herrero y de paso también cuestionó la forma en que se vive el futbol mexicano. Se trata de Oswaldo Vizcarrondo quien fue defensa central de las Águilas duante un solo torneo.

Salvador Reyes dio el visto bueno a Nicolás Larcamón

La salida de Santiago Solari provocó en el entorno del América una copiosa lluvia de nombres de posibles remplazos, y uno de los nombres que más figura es Nicolás Larcamón, actual director técnico del Puebla. El argentino sería muy bien recibido en las Águilas en el lateral izquierdo Salvador Reyes.

"Al profesor Nicolás Larcamón yo lo estimo mucho, a mí en lo personal me dio mucha confianza en Puebla y me ayudó a crecer como jugador, se hicieron grandes cosas y ahora que suena para venir acá está bien, si se tiene que dar ojalá que sí, aunque ya sea con Larcamón o con otro entrenador parte más de nosotros los jugadores hacer bien las cosas para armar un gran proyecto y lograr el campeonato que es lo que estamos buscando", comentó Salvador Reyes en ESPN.

Oswaldo Vizcarrondo lanzó críticas contra Miguel Herrera

En el Clausura 2012, Miguel Herrera vivía el primer torneo de su primera etapa como director técnico de las Águilas del América, el ex defensa central venezolano Oswaldo Vizcarrondo llegó al equipo azulcrema procedente del Olimpo de Argentina y con jerarquía de seleccionado nacional. A 10 años de distancia, el sudamericano lanzó críticas a su exentrenador.

"Internamente tampoco tuve una buena relación con el director técnico, luego me enteré de que decía muchas cosas a mis espaldas; yo tenía una excelente relación con Aquivaldo Mosquera, cuando yo me fui me comentó que dijo que no me había llevado, y eso es una mentira, él me quiso llevar cuando estaba en Tecos", dijo Oswaldo Vizcarrondo y apuntó que Miguel Herrera "es una persona que no se maneja bien, que cala bien en el medio mexicano porque vamos a decir que el futbol allá es una novela, socialmente ellos se manejan así, no es mi personalidad, no cabía en disputas".