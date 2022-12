Luego del vibrante emocionate contra Necaxa en la Copa Sky, América se prepara para su próxima presentación en la pretemporada y espera conseguir sus primeros tres puntos en el torneo cuando enfrenten al Toluca.

Las Águilas todavía tienen mucho trabajo por delante y no solo en cuanto a la preparación para el Torneo Clausura 2023, sino también con varios temas importantes del mercado de pases que todavía no han logrado resolver.

Marchesín quiere volver

En entrevista con Águilas Monumental, Agustín Marchesín expresó el cariño que siente por el América y reconoció su deseo de volver a defender la portería azulcrema. "Al América lo voy a tener presente toda mi vida porque es el club más grande como lo veo yo, cuando estaba en América lo dije siempre: era la oportunidad de mi vida. Aun con mis desafortunadas declaraciones siempre sentí el respaldo verdadero del hincha y ellos vieron en mí que yo dejaba todo siempre, obviamente que se extraña muchísimo lo que significa el club América. Tengo tres títulos con América, ojalá que podamos volver", dijo el argentino.

Henry Martín se veía fuera de Qatar 2022

Henry Martín reconoció que vivió un momento complicado con el América, al punto que pensó que no sería convocado para el Mundial. Sin embargo, el delantero recuperó su nivel en el Torneo Apertura 2022 y logró convencer a Gerardo Martino. "No sabía cómo sobrellevar y brincar eso, afortunadamente lo hice a tiempo y revertir las cosas para subirme al barco del Mundial y ser el titular, y eso para mí vale mucho más porque en enero yo me sentía fuera de la convocatoria y yo decía si sigo así para las fechas del Mundial no voy a ir y bien merecido porque no estaba bien", dijo en diálogo con Récord.