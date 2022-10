Este domingo quedó resuelta cómo será la Final del Apertura 2022, la cual se le negó al América. Tras una gran campaña, el liderato en la fase regular y la gran ilusión que despertó el juego del equipo en la afición, las Águilas cayeron en semifinales. Finalmente, Toluca y Pachuca definirán al nuevo campeón.

Luego de la eliminación, varias han sido las repercusiones de lo que fue el duro golpe al americanismo, que confiaba con poder volver a ser campón de la mano de Fernando Ortiz. En Bolavip te contamos cuáles son las principales noticias de este lunes 24 de octubre.

Tano Ortiz en redes sociales

Luego de la eliminación ante Toluca en semifinales, Fernando Ortiz, entrenador del América, habló en conferencia de prensa. No obstante, el Tano también dejó un mensaje a sus seguidores en Instagram, donde escribió: "Gracias por todos los mensajes de apoyo, volveremos con más fuerza y trabajo..!!! @clubamerica".

Mensaje de Henry Martín

El goleador del América en el Apertura 2022, Henry Martin, tambien se expresó luego del gol anulado y la frustración por quedar fuera: "Es imposible no sentir tristeza y frustración por no lograr el objetivo que nos habíamos trazado, más aún porque este equipo había logrado grandes resultados. Aunque este gol no contó, se quedará siempre en mis recuerdos por hacer vibrar todo el Estadio Azteca", manifestó el atacante.