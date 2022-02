Una de las imágenes más representativas que dejó la Jornada 5 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX fue la Álvaro Fidalgo, mediocampista español del América, sangrando del labio por el codazo que recibió de Alan Cervantes en el partido contra el Santos en el estadio Corona.

En conferencia de prensa, Álvaro Fidalgo compartió lo que comentó con el árbitro del partido Luis Enrique Santander: "Me dio su punto de vista de la jugada. Si ahora me preguntan después de verla, puede ser que (Alan Cervantes) no hace un movimiento antinatural en el salto, que abre los brazos para protegerse, pero los brazos van arriba y dan en la cara. Yo no los levanté y creo que, sinceramente, en el momento de la jugada, solamente pensé en que me habían abierto la boca, no sabía si le sacaron amarilla o si lo expulsaron.

Tres días después del partido y después de jugar más de 70 minutos con el labio partido, Álvaro Fidalgo hizo el recuento de los daños: "Al final fueron cinco puntitos en mi labio Yo solo pensaba en que me había roto la boca y en mis dientes. Para que me saquen del campo tienen que hacer mucho más. Le mandé una foto a mi abuelo y le dije que estuvo dura la batalla, pero me dijo que no era nada".

Álvaro Fidalgo no habló de los árbitros

Respecto al comunicado que Santiago Baños, presidente del América, lanzó como propesta por los trabajos de los árbitros que han perjudicado a las Águilas, le mediocampista español dijo que "no es un tema que nos toque meternos, las expulsiones en partidos pasados creemos que no eran. Son acciones dentro del partido, pero no nos competen, lo dejamos como ayer en el presidente del club".

Álvaro Fidalgo remató que "mi trabajo es en el campo, jugar los partidos. Eso es tema del club y gracias por el respaldo, mi trabajo es dentro de la cancha. Si soy sincero, me gusta hablar de futbol, de los árbitros no es mi cosa, ellos son los encargados, es difícil ser árbitro y lo entiendo. El club sacó el comunicado, ellos son los que dicen las cosas, los que hablan y nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, centrarnos en el juego de Mazatlán".