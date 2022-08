Al interior de las Águilas del América aún quedan gratas sensaciones del contundente triunfo que obtuvieron en el estadio Olímpico Universitario ante los Pumas por la octava jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y también se encuentran preparados para el partido contra el Pachuca en la novena fecha en el estadio Hidalgo.

Diego Valdés, autor del primer gol de las Águilas del América ante los Pumas en el partido anterior, apuntó que esa anotación le viene bien para volver a su mejor nivel: "Un gol a un jugador siempre le sirve mucho, para seguir haciéndolo de la mejor manera en el torneo. Queda mucho torneo, me estoy preparando de la mejor manera y reflejar lo bueno que lo hice el torneo pasado". Repecto a la victoria en el estadio Olímpico Universitario, el mediapunta chileno señaló que "se planteó muy bien el partido, creo que fuimos superiores a ellos. El equipo queda con una sensación muy buena. El triunfo nos hace muy bien para agarrar confianza y seguir para el partido que viene. Nos sirvió mucho para todo, también para quitarse la presión y las críticas. Las críticas corresponden también porque sabemos en dónde estamos, en el equipo que nos encontramos. Demostramos en el partido contra Pumas que queremos estar arriba, que queremos pelear un lugar en la liguilla".

Este miércoles, las Águilas del América visitarán a los Tuzos del Pachuca, y Diego Valdés reconoció el nivel del equipo hidalguense y también comentó que no tienen en su pensamiento un ánimo de revancha por la eliminación en las semifinales del torneo Clausura 2022. "Sabemos la capacidad que tiene Pachuca, la dinámica que tiene. El torneo pasado lo hizo muy bien. Tenemos que hacer un partido muy inteligente. Es un equipo dinámico, que te va a salir a presionar. No creo que sea una revancha. Pachuca se hace fuerte de local, nosotros sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente, hay que preparlo bien. No es un partido de revancha, son 90 minutos distintos".

Diego Valdés también habló de la saturación del calendario por los partidos amistosos contra clubes de Europa y de la MLS y por las dobles jornadas del torneo Apertura 2022. "El torneo viene así, muy apretado, muchos juegos a mitad de semana también. Estamos preparados físicamente bien, sabemos que tenemos un plantel muy competitivo, que están todos peleándose un lugar para estar en el once titular".

América busca otro repunte con el Tano Ortiz

Luego de dos victorias consecutivas las Águilas del América se encuentran a media tabla, en la novena posición con 10 puntos, y Diego Valdés espera darle alcance a equipos como Toluca, Monterrey y Tigres, pues confía en tener otro repunte con el director técnico Fernando Ortiz. "Sabemos que son líderes y están a ocho o más puntos de distancia. Queda torneo. El torneo pasado creo que nadie pensaba que íbamos a clasificar cuartos. Siguiendo trabajando, enfocados en lo que estamos haciendo, lograr puntos de visita como también de local, podemos estar peleando arriba por los primeros lugares, como todos queremos y este club se merece".