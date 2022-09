El Club América y Santos Laguna nos regalaron uno de los mejores partidos de la Fase Regular del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. En el duelo pendiente de la Jornada 5, igualaron 3-3 en el Estadio Azteca y se cortó la impresionante racha de victorias de las Águilas. Es por eso que Fernando Ortiz, su Director Técnico, le envió una fuerte aclaración a sus dirigidos.

Los Guerreros de Eduardo Fentanes supieron cómo poner en jaque al elenco Azulcrema: estuvieron 1-3 en el marcador hasta el minuto 88 de juego. Luego, sucedió lo increíble: los locales rescataron un punto y, con ello, quedaron como únicos líderes del cameponato. El Tano se fue conforme, pero en conferencia de prensa dejó las cosas bien claras...

"Para el espectador es hermoso tener un partido así de su equipo y regalarle la forma en que se dio el partido y empatar, es hermoso. De este lado hay muchas sensaciones, son franco y sincero, se los dije en el vestuario: estoy feliz por el carácter y la valentía, pero es un buen cachetazo para que sepan que no somos invencibles. Santos hizo un partido inteligente, nos pegaron en el momento justo. Me quedo con un empate que a la afición le gusta, nada más", señaló con contundencia.

Más adelante subrayó: "Más allá de que estábamos en una adversidad importante, el equipo nunca dejó de insistir y buscó las alternativas. Tuvimos más oportunidades de Santos, pero no fuimos tan precisos como ellos, pero es futbol y si no hay errores no hay goles. Los chicos están, si no estuvieran no sería esa reacción".

"A la afición agradecerle y decirle que venga el sábado a ver a su equipo que va a salir a ganar. Vamos a estar con todo el sábado, del minuto 0 al 95 para ganarlo", sentenció Fernando Ortiz, dejándole una clara amenaza al Deportivo Guadalajara de cara a una nueva edición del Clásico Nacional en Liga MX.