Conforme pasan las horas, las aguas turbulentas se han calmado en torno al Club América. Después de la destitución del director técnico Santiago Solari se dio la renuncia de Gilberto Adame, quien se había desempeñado como auxiliar técnico institucional para el argentino, y parecía el elemento indicado para hacerse cargo del interinato, situación que al final no se concretó por lo que él decidió dar un paso al costado.

"No se dio esa situación, se me comentó que yo iba a seguir en el cargo normal de auxiliar institucional, pero del interinato en ningún momento se tocó el tema, se me dijo que habían tomado una determinación y que no iba a ser yo el interino. Como tal no se me ofreció ni yo se lo pedí", dijo Gilberto Adame en entrevista para América Monumental y Bolavip.

En esa charla, Gilberto Adame dijo por qué no pidió la oportunidad de ser el director técnico interino. "No me corresponde, creo que mi trabajo habla por sí solo, la relación que tengo con la directiva, con el club, con el personal y sobre todo con los jugadores con quienes tengo el contacto en el día a día es maravillosa, yo sentía que esa parte la gente que toma decisiones la veía, y que yo era automáticamente una opción, ésa esa la realidad, pero ellos vieron otra cosa, determinaron otras cosas y yo, como un empleado, debo acatarlas nada más, pero sí, hay que decirlo estaba muy ilusionado porque me siento con la capacidad y la experiencia suficientes y por la antigüedad que tenía en el club".

Además de la ilusión de ser el entrenador interino de las Águilas, Gilberto Adame asegura que contaba prácticamente con la confianza del plantel: "Una vez que se dio el cese de Santiago Solari sí me lo comentaron, te soy sincero, la gran mayoría del grupo esperaba que yo fuera el elegido por ese vínculo afectivo que, afortunadamente, se pudo generar a lo largo de mi trayectoria y mi estancia en el club, y por esa parte de buena vibra que me caracteriza y al final".

La última charla de Gilberto Adame con Santiago Solari

Después de empatar el partido contra el Querétaro la noche del martes, la destitución de Santiago Solari se dio el miércoles en las instalaciones del Club América donde Gilberto Adame tuvo una inolvidable última charla con el director técnico argentino con quien convivió durante poco más de un año.

“Obviamente me pide un espacio para hablar con su cuerpo técnico en la oficina. Una vez que habla con Santiago Sánchez, Lucas Nardi y Bruno Militano me integra a mí a la plática, me da las gracias, me dice que quedaron fuera, que está muy contento con mi trabajo y que se lleva una grata impresión. Le hubiera encantado que el equipo me lo dejaran a mí, que él esperaba eso y que al final seguramente nos estaríamos encontrando. Me deja tranquilo esa parte por que sí fue un proceso no tan sencillo para mí por el hecho de haber sido auxiliar institucional y tener que integrarme a ellos, sabía que no iba a ser fácil, no lo fue, pero al final fue una gran relación profesional que incluso se llevó un poquito más a la parte personal”, compartió Gilberto Adame.

El otrora auxiliar del América, compartió que Santiago Solari, con un estilo europeo de dirigir, siempre estuvo al pendiente de los jugadores, y lamentó que el acercamiento que intentó reforzar el entrenador ya no fue suficiente para levantar al equipo. "Es fundamental ese vínculo afectivo del que les hablaba hace un momento, que se genere de manera natural; no quiero decir con esto que no existiera, pero era una forma de trabajar un tanto diferente, más a la europea porque Santiago creció prácticamente en Europa y con esa parte cultural en lo deportivo, y acá vino y lo hizo de maravilla, hay versiones de que él no hablaba con los jugadores, es mentira, el siempre tenía contacto con el jugador, pero era mayor el contacto que tenía su cuerpo técnico, pero lo que son las cosas: Cuando él empezó a tener mayor contacto y mayor acercamiento con los muchachos los resultados no llegaron, y cuando el contacto no era tan permanente, tan constante o tan cercana el equipo hizo una cantidad de puntos increíble, terminamos líderes, fuimos la mejor defensa, entonces nada te garantiza nada, esa es la prueba de que no hay fórmula mágica".

Gilberto Adame rechazó tajantemente que el equipo se hubiera fracturado por una disidencia liderada por él. "Es mentira esa y muchas versiones que corren, y qué bueno que me brindan el espacio para clarificarle a la gente que quiere al equipo, a la afición, que el vestidor nunca se rompió, incluso hubo versiones, y lo digo sin problema alguno, que decían que yo había partido el vestidor con un par de jugadores y cosas de ese tipo, los que me conocen de hace mucho saben cuál es mi línea, saben cómo me manejo y si he llevado esta carrera limpia de 30 años, 15 como jugador y ahora 14 y pico en la parte técnica, eso avala lo que soy como persona, entonces quiero decirles que el vestidor nunca se rompió, es un gran grupo de seres humanos, es un gran grupo de profesionales, son tipos bien dedicados, son tipos que se preocupaban en el día a día por que la situación se revirtiera pero lamentablemente no se logró revertir, esa esa la parte que a mí me deja con cierto dejo de frustración".

En la charla, Gilberto Adame dio su opinión sobre el momento en que el América comenzó a desplomarse, y fue con la derrota contra el Monterrey en la liga de Campeones de la Concacaf. "No quisiera ahondar en el planteamiento táctico y demás porque no sería ético de mi parte, pero coincido totalmente en que el equipo vino a la baja a partir de ese momento, no pudimos recuperarnos anímicamente, no tuvimos la fuerza mental, y nosotros como cabezas de grupo no fuimos capaces de recuperar al equipo en ese sentido y llevarlos a un estado anímico y mental diferente para retomar el rumbo sobre el cierre del torneo y en la liguilla donde hicimos un papelón contra Pumas, pero coincido totalmente: la debacle arrancó después de haber perdido esta final de Concacaf en Monterrey contra Rayados".

Ya desligado del Club América y finalizada su colaboración con Santiago Solari, Gilberto Adame reconoció que, independientemente del trabajo del entrenador argentino y de los buenos resultados que tuvo, las Águilas sí quedaron a deberle a su afición. “Sobre la manera de juzgar la espectacularidad del equipo coincido en una gran parte: no éramos un equipo muy espectacular, éramos un equipo muy efectivo, sólido en defensa, un equipo contundente que aprovechaba las ocasiones de gol que tenía. Santiago demostró toda su capacidad porque fue una regularidad increíble la que mostró el equipo durante todo el año y lamentablemente eso no se pudo coronar con un título; creo que si esos buenos torneos se hubieran coronado con un título, la interpretación o la percepción de las cosas fuera otra, pero la realidad es que no se consiguió nada".

Gilberto Adame habló también de las sensaciones que tiene al haber renunciado al Club América club al que llegó como auxiliar técnico desde el torneo Apertura 2017. "Me voy tranquilo, un poco desilusionado, porque pensé que el trabajo que hice a lo largo de este tiempo podía rendir frutos al abrirse la oportunidad de un interinato como se abrió en esta ocasión. Al ver que mi trabajo no es valorado como yo pensaba que podría ser valorado, por eso decidí dar un paso al costado. Esa oportunidad hubiera sido fabulosa para mí, ahora seguro estoy de que la gente que asumió ese interinato lo va a hacer de maravilla, es gente muy capaz, es gente que quiere crecer, es gente dedicada al trabajo. Mi objetivo ahora es hacer una retroalimentación, me quedo con muchas cosas que me brindó el Club América y quiero reiterarle mi agradecimiento por todo lo que me dieron. Quiero emprender mi camino ahora solo, tengo la ilusión de dirigir en primera división, me siento con la capacidad y la preparación suficiente para ello y sólo esperaré que llegue la oportunidad”.

De cara al inicio del interinato de Fernando Ortiz, Gilberto Adame consideró lo que debe hacer el América para tratar de corregir el rumbo en el torneo Clausura 2022: “Recuperarse en la parte anímica. Es fundamental un golpe anímico importante, un golpe de autoridad de los que suele dar este equipo por su historia, por el ADN natural que tiene, yo creo que un golpe de autoridad podría ser en el partido de este fin de semana para después enfrentar el clásico y poder empezar enracharse. La situación es muy compleja, sería un error pensar en clasificarse de manera directa en este momento, es ir paso a paso, partido a partido".