La sensación de amargura sigue flotando entre los aficionados americanistas al día siguiente de que las Águilas del América fueran eliminadas por los Diablos Rojos del Toluca en el partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2022 jugado en la cancha del estadio Azteca.

Tras un espectacular desempeño en la fase regular que derivó en un liderato y luego de golear al Puebla en los Cuartos de Final, la afición de las Águilas del América consideraba que su equipo iba a lograr la 14, su decimocuarto título de liga en la etapa profesional del futbol mexicano.

El mediocampista español Álvaro Fidalgo fue uno de los jugadores más afectados por la eliminación ante el Toluca más aún porque parecía que lograban la remontada con el gol anotado por Henry Martín que al final fue anulado: “Te da ilusión y lo celebra todo el mundo. Piensas que estás dentro, pero cosas del futbol, pues había fuera de lugar de Henry. No creo que nos tengamos que quedar con ese gol sino con la eliminatoria, la eliminatoria no fue la mejor de nosotros y nos vamos muy jodidos porque creo que en el momento que más teníamos que marcar que aparecer no lo hicimos".

Para Álvaro Fidalgo esta fue la cuarta eliminación sufrida en liguilla con las Águilas el América, pero desde su perspectiva esta fue más dolorosa incluso que las registradas con el director técnico argentino Santiago Solari. “Habíamos generado mucha ilusión a todo el mundo, tenemos mucha ilusión nosotros por el torneo que se había hecho. Había sido el mejor torneo desde que estaba aquí como equipo, por sensaciones y por todo, por cómo fueron los Cuartos de Final contra Puebla y la ilusión que teníamos nosotros era altísima, era grandísima. La verdad que nos tenemos que sentir muy jodidos".

Álvaro Fidalgo espera la revancha para el torneo Clausura 2023

Si bien yahay jugadores señalados para salir del América tras esta eliminación ante Toluca en este torneo Apertura 2022, Álvaro Fidalgo seguirá en el plantel como una de las figuras porque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025. Por lo pronto, el Maguito ya espera la revanca para el torneo Clausura 2023: "Tenemos que levantarnos otra vez y encarar otra vez el Clausura con la ilusión de conseguir la 14. Obviamente fue un golpe muy duro, y más por la sensación que me queda de qué nos quedamos a deber mucho".