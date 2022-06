Las Águilas del América terminaron sus trabajos de pretemporada de playa de cara al torneo Apertura 2022 y de regreso a la Ciudad de México los futbolistas azulcremas fueron abordados, entre ellos el volante extremo mexicano Jurgen Damm quien está en espera de la oportunidad de quedarse en el primer equipo.

El domingo el América empató en pretemporada 1-1 con el Cancún y el lunes venció al Cancún FC con marcador de 4-2, en este segundo partido de preparación Jurgen Damm marcó un gol que celebró besando el escudo del uniforme de las Águilas, un gesto que llamó la atención del americanismo.

Al regreso a la Ciudad de México, Jurgen Damm habló de manera breve con reporteros y dio una respuesta que explica por qué besó el escudo del uniforme de las Águilas. "Desde niño le voy al América... Jugar con ellos y poder meter un gol. Es un sentimiento y cariño hacia la institución en la que siempre soñe jugar", dijo el volante extremo que actualmente cuenta con 29 años de edad y que ha jugado en tres equipos de la Liga MX: Tecos, Pachuca y Tigres.

Independientemente del gol y del festejo, Jurgen Damm tiene por delante varios días de prueba para tratar de convencer al director técnico Fernando Ortiz y quedarse en el América. “En pocas palabras sería un honor, es el equipo más grande del país y claro que me encantaría estar en este equipo".

Más allá de esas breves declaraciones en las que hizo público su amor por el América, Jurgen Damm no dará más impresiones mientras no se defina su situación con las Águilas. "Cuando la situación y los tiempos sean adecuados daré entrevista, hoy por hoy tengo que esperar el tiempo que la directiva me pidió", dijo el exjugador del Atlanta United.