La situación que vive actualmente en el interior de las Águilas del América está que arde, y es que los resultados no han respaldado al actual entrenador americanista, Santiago Solari, quien se encuentra pasando momentos complicados después de sumar tres derrotas, un empate y tan sólo un triunfo, algo inaceptable en Coapa, pero para Miguel Herrera esto se debe a que los azulcremas no saben tener paciencia.

"Es un equipo que, desafortunadamente, no tiene tanta paciencia. Yo después de 10 torneos seguidos de haber clasificado y siempre haber llegado a Semifinales, salvo en el último torneo que llegue a Cuartos... Es un equipo con poca paciencia, la exigencia es muchísima y no te van a dar el tiempo para pensar, por lo menos a un mexicano, nos damos cuenta que al extranjero siempre lo tratan mejor", así lo señaló el estratega de los Tigres UANL a TUDN.

Y es que en repetidas ocasiones se ha hablado que ser parte de la escuadra americanista ejerce una presión mediática inimaginable, pues los malos resultados en el Nido son prácticamente inaceptables ya que en su idiosincrasia es obligatorio ganarlo todo: "América es una olla exprés de problemas, de exigencias, de todo el tiempo estar encima del equipo, y Solari se está dando cuenta hoy".

Herrera tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para defender a su amigo Santiago Baños, quien señaló que el verdadero responsable del mal momento que pasan las Águilas es el ex entrenador del Real Madrid, y no precisamente su ex auxiliar, señalando que se le está atacando de más a alguien que no está tomando decisiones en el campo de juego cada jornada, además de que él realmente no buscó el puesto que ahora ocupa.

"Están atacando de más creo yo a Baños que a lo que pasa dentro de la cancha. Baños es el menos culpable de todo esto, él sólo recibe órdenes, pero es un tipo que está trabajando, le cayó un puesto, él era director deportivo y, desafortunadamente, tuvo que quedarse como presidente del América por las tomas de decisiones que se dieron en el club", apuntó el DT de los felinos quien se encuentra celebrando más de 20 años como estratega, en los cuales ya suma dos títulos de Liga MX, uno de Copa y otro de Campeón de Campeones al frente de las Águilas.