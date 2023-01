Es de público conocimiento que el Club América cuenta con una de las mejores Fuerzas Básicas del futbol mexicano. En las instalaciones de Coapa, muchos jóvenes talentosos se desarrollan y llegan a la primera división como grandes proyectos futbolísticos. ¿Algunos ejemplos de esto? Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Diego Lainez y Emilio Lara, entre tantos otros.

Raúl Herrera es actualmente el encargado de dirigir a las juveniles de la institución y, en plática con Récord, se animó a nombrar a dos jugadores que se están destacando y podrían dar el salto de calidad en cualquier momento. A pesar de que no quiere "presionar" a nadie, lo cierto es que señaló a Esteban Lozano y Juan Cantú, goladores de la Sub-20 y Sub-18, respectivamente.

El directivo fue consultado sobre las "joyas" que tienen las Águilas en las FB, a lo que contestó: "Cada vez que me hacen esa pregunta nunca la respondo, nunca digo nombres porque no me gusta meter una presión innecesaria a jugadores. Todos los que están siguiendo un poco el día a día del club y los partidos ven que Esteban Lozano (Sub-20) y Juan Cantú (Sub-18) quedaron como máximos goleadores de sus torneos. No hace falta ser un máster y tener un ojo clínico para esto".

Esteban Lozano es un atacante de 19 años y 1,85 metros nacido en Puebla de Zaragoza; mientras que Juan Cantú tiene 18 años, mide 1,76 metros y es oriundo de Victoria, Tamaulipas. Este último, justamente, también platicó con Récord y lanzó declaraciones totalmente ilusionantes para los fanáticos azulcremas.

"Muchas veces, el hecho de portar la camiseta del América si es una presión, al final de cuentas, todos los equipos quieren jugarte como una Final y te quieren ganar, pero esa presión hace sacar lo mejor del jugador. En mi caso, yo creo que es así, y esa presión logra sacar lo mejor de mí y para lidiar con ello, es estar concentrado, saber los objetivos que quiero como fue a lo largo del torneo y enfocarme en eso. Sí, claro, espero que así sea (tener pronto una oportunidad en el Primer Equipo) yo tengo que estar enfocado en lo que viene para mí, todavía me queda otro torneo de la edad de la Sub 18 y qué mejor que se pueda presentar la oportunidad", confesó.