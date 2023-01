Tras confirmarse la salida de Guillermo Ochoa, el Club América implementó un plan veloz para asegurarse dos porteros para el Clausura 2023 de la Liga MX. La directiva renovó el vínculo de Óscar Jiménez y posteriormente salió al mercado para fichar a Luis Malagón, una de las grandes promesas del arco.

Se habló de refuerzos lujos como Keylor Navas o Agustín Marchesín, pero las autoridades del cuadro azulcrema optaron por darle una oportunidad al guardameta que venía luchando el puesto desde atrás, sostenido por la juventud del que llegó desde Necaxa. Aunque tampoco es todo color de rosas...

De acuerdo con la información que brindó Mediotiempo, en las Águilas hubo un ultimátum. Uno de estos dos arqueros tendrá un difícil desafío durante enero, no solamente contra Querétaro en el debut sino también en el resto de las jornadas del Clausura 2023 que vayan disputándose. Puede ser crucial para su futuro.

"En América hay opiniones divididas en relación a la titularidad de Óscar Jiménez. Para ser directos y francos, al de Chihuahua hay quienes no lo ven con la personalidad suficiente. Pero no solo eso: le toca despejar dichas dudas este mismo mes o de lo contrario Luis Malagón entrará al quite", publicó Toque Filtrado.