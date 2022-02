Club América: Jorge Solari, ex DT de las Águilas y tío de Santiago, lanza advertencia a su sobrino

La Dinastía Solari tiene historia en el Nido de Águilas del América, pues el actual timonel de los azulcremas, Santiago, no es el primero que ha dejado su nombre en el club, ya que con anterioridad su tío Jorge, el original “Indio” fue parte de Coapa en 1997, por ello se ha convertido en una de las voces más críticas y a la vez de apoyo para su sobrino, por lo que decidió enviarle un mensaje de lo que está obligado a conseguir con los americanistas.

“En América, hay que salir campeón; si no sale campeón, no vale todo lo demás. Santiago es un técnico muy competitivo, preparado. Nació y creció entre futbol y eso le da una ventaja. Si le dan tiempo, armará un equipo que perdurará”, así lo señaló el ex futbolista para el Universal, pues ya han pasado 25 años desde que llegó a México para aquella campaña del verano 1997, pero la paciencia por parte de los dirigentes fue la que evitó su continuidad.

Ahora más de 20 años después, su sobrino Santiago ya consiguió romper el récord de puntos al obtener 73, pero el campeonato no ha podido llegar bajo su gestión, algo inaudito para Don Jorge: “Para armar un equipo no es como antes. Se busca funcionamiento y calidad, y eso tarda en venir... El técnico puede tener la idea, pero hay que convencer a los jugadores del sistema, cómo se aplica, cómo se saca ventaja y tener buenos futbolistas para jugar vistoso. Ganar es importante, porque tapa la boca a todos, pero no es lo más importante para mí, lo más importante es armar un equipo que funcione bien”.

Por último, el líder de los Solari dejó muy en claro cuál es la esencia del equipo de Los Millonetas, para que de una vez por todas Santiago comprenda la importancia de estar al frente de un equipo como este: "América es un club efusivo, competitivo, cuenta con campos espectaculares, nunca tuve un problema... Aunque tuvieron resoluciones algo drásticas conmigo", así lo señaló el ex futbolista.