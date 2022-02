El equipo azulcrema no estaría contemplando cesar al ex timonel del Real Madrid, ya que su término de contrato anticipado le podría costar varios millones de dólares.

Las cosas en América van mal y de malas, y es que el conjunto de Coapa no levanta sin importar los millonarios refuerzos que adquirieron, situación que muchos fanáticos le aquejan a las malas decisiones del timonel de los cremas, Santiago Solari, quien a pesar de que los buenos resultados no llegan desde el año pasado, en el Nido no tendrían contemplado prescindir de sus servicios pronto.

Y es que esta decisión no sería sólo porque confían en su sistema de juego y el proceso que ha comenzado con los americanistas, sino también por la cláusula de recesión que sin duda dolería al bolsillo de la directiva americanista, pues a diferencia de los entrenadores mexicanos, el argentino negocio muy convenientemente su contrato, situación que los tendría con las manos atadas a los azulcremas.

De acuerdo a información de W Radio, se dio a conocer que el ex entrenador del Real Madrid percibe 2 millones de dólares al año, por lo que la decisión de finalizar su contrato antes de tiempo con el equipo de las Águilas del América, le podría valer a la escuadra mexicana 2.8 millones de dólares, situación que pareciera no es muy complicada de cubrir por parte de un equipo tan afamado y adinerado como Los Millonetas, pero la realidad sería otra.

Y es que los activos del América si son altos, pero se mantienen en inversiones constantes, y su dueño, Emilio Azcárraga, por el momento no cuenta con la liquidez esperada, pues ha comenzado una fusión más palpable entre Televisa y Univisión, lo que habría generado gastos significativos, por lo que el club estaría subsistiendo con lo justo y necesario para que posteriormente puedan apostar por también expandirse.

Hasta el momento el resultado más reciente del América fue un doloroso descalabro ante San Luis en el estadio Azteca, y por ello los rumores sobre la posible salida de Solari sigue cobrando fuerza, pues los americanistas están acostumbrados a ganar todo evento en el que se presentan, sin importar la envergadura, lo que ha derivado en ser uno de los equipos más mediáticos y a la vez más odiados de la Liga MX.