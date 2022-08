Después de vivir momentos difíciles, salir por la puerta de atrás en América y tardar un tiempo hasta encontrar su mejor nivel, Nicolás Benedetti se encuentra consolidado en Mazatlán. El colombiano se enfrentará este viernes a las Águilas, equipo al que debe regresar cuando acabe el certamen, ya que actualmente se encuentra cedido.

En diálogo con Mediotiempo, Nicolás Benedetti contó cómo vivió su salida de las Águilas y señaló el principal motivo por el que no pudo rendir al mejor nivel: "Obviamente con América tuve esa espinita de nunca poder dar lo que yo esperaba dar. Comencé muy bien y de pronto me lesioné", recordó el Poeta.

Benedetti sufrió una rotura de ligamentos cruzados con la Sub 20 de Colombia y ese mismo año también visitó el quirófano por un problema de meniscos. "También otras cosas, no voy a decir que por la lesiones nomás no estuve, no hay que echarle también toda la culpa a lo que pasó. No enganché al final en el América, si bien al principio pude mostrar cosas y después de muchos motivos extra cancha se me fue diluyendo el paso por ahí", rememoró.

Previo a enfrentarlo por el Apertura 2022, Benedetti aclaró sus sentimientos hacia el América: "Agradecido siempre con esa institución. Igual todavía pertenezco y nada, los momentos de la vida. Estoy acá donde me dan la oportunidad y retribuir todo el apoyo que me dieron en un momento deportivo no tan fácil, para poder resurgir, para poder volver a jugar", manifestó sobre su etapa en Mazatlán.

Un cañonero más

El futbolista colombiano de 25 años ve con buenos ojos su etapa con Mazatlán. “Cuando uno está contento en su trabajo, afuera también te sientes mejor, todo fluye; la llegada a Mazatlán era para eso, reencontrarme conmigo mismo, mostrar mi potencial, volver ser el Nico de antes y que por ‘x’ o ‘y’ motivo estaba un poco caído, pero la verdad que no me preocupaba”, reflexionó Nicolás Benedetti.