Santiago Solari aún no pudo ganar ningún título desde que llegó al Club América, pero sí se le puede reconocer una importante limpieza dentro del plantel. El entrenador argentino no tuvo reparos en recortar a aquellos jugadores que no estuvieron a la altura de las expectativas.

Uno de esos casos, y de los más recientes, es el de Nicolás Benedetti. El mediapunta colombiano no rindió según lo esperado en su paso por América, por lo que en este mercado de pases, salió rumbo a Mazatlán, donde buscará reencontrarse con su mejor versión; aquella que en su momento, llevó a las Águilas a invertir en él.

En diálogo con Marca Claro, Benedetti reconoció que su estadía en América no fue fácil: “Es el equipo más grande. La presión de allá es más, y necesitaba un cambio. De pronto mi circunstancia en el América fue lamentable. A mí me sirvió mucho en lo personal, porque me pasaron cosas que nunca me habían pasado, y aprendí muchas cosas”, analizó el colombiano de 24 años.

Asimismo, sobre su paso al Mazatlán, explicó: “Necesitaba encontrarme conmigo mismo y es por ganarme el lugar que me merezco por todo el trabajo. Contento de poder llegar a Mazatlán, muy ilusionado de poder estar en esta institución”. Benedetti confía en que se vendrán buenas cosas: “Estamos construyendo algo lindo. Me han recibido de la mejor manera y estoy ilusionado de hacer las cosas bien para cumplir los objetivos que todos queremos”.

Por otro lado, Benedetti destacó el gesto de que le sea otorgado el número 10: “Es un número muy bonito y que me lo hayan dado es mucha confianza de parte del equipo. No me queda nada más que responder con goles y asistencias. Fue algo lindo”, apuntó.