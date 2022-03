El actual entrenador de Puebla no le cierra las puertas a las Águilas, pero reconoce que no conoce alguien que pudiera ser ideal para tomar las riendas del Nido.

Mucho se ha hablado sobre quién será el sustituto de Santiago Solari como entrenador de las Águilas del América, una tarea que tiene Santiago Baños y que todo señala que no está siendo nada fácil, pues sacar a los azulcremas del sótano de la tabla general no es una encomienda que muchos quieran echarse al hombro sin importar que venga la propuesta de Coapa, pues esta crisis es profunda y no es fácil de romper.

Ante ello, uno de los candidatos que más ha sonado en semanas recientes es el actual estratega de Puebla, Nicolás Larcamón, quien decidió romper el silencio y hablar sobre el despido de Solari como técnico de los americanistas, situación que asegura no fue una tarea fácil para el albiceleste, pues dirigir al América es mucho estrés por la importancia del equipo, por ello consideró que su desempeño fue bueno pese a la mala racha.

"El que diga que esta profesión es fácil, miente. Uno trata de despojarse de las críticas, que muchas veces son despiadadas. Ahí está lo de Santiago, de que tomó el equipo hasta ahora, en su porcentaje de efectividad, no sé si haya alguien tan bueno y ya dejó el cargo en América por dos meses que las cosas no salieron", apuntó Larcamón para Azteca Deportes, en medio de las especulaciones sobre su posible arribo a Coapa.

Y es que, de acuerdo a diversos medios mexicanos, se ha revelado que Larcamón se ha convertido en una obsesión para Santiago Baños, quien quiere llevar sí o sí al actual estratega de La Franja, pero esto no es algo que le quite el sueño al argentino, pues apuntó que se concentra en su presente, aunque no cierra las puertas al América, pues reconoce que en el futbol las cosas cambian todo el tiempo.

"Es una carrera tan dinámica y cambiante, apuesto que hace dos meses nadie pensaba que iba a pasar lo que hoy con Santiago Solari. Me concentro en el presente y no es que le rehúya a la pregunta, no hay nada concreto y al día de hoy estoy muy contento con mi tercer torneo en Puebla", finalizó el técnico, quien se alista para la siguiente fecha en la que Puebla podría seguir con su buena racha en el Clausura 2022.