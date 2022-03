Uno de los aficionados de hueso de las Águilas del América sin duda es el piloto de la Formula 1, Sergio “Checo” Pérez, quien no sólo en cada oportunidad externa su pasión por el club de Coapa, sino también habla sobre la situación que vive el equipo de sus amores, y esta vez se siente muy triste por el mal momento que viven en el Clausura 2022, donde se encuentran en los últimos lugares de la tabla general.

En entrevista para ESPN, Pérez se dijo consternado por la mala racha que arrastran sus Águilas, y es que además de ser un gran fan azulcrema, también es amigo del dueño de la escuadra americanista, Emilio Azcárraga, señalando que él mismo ya le había filtrado que en el interior del Nido se vendrían cambios significativos, pues también tiene presente que el prestigio de la institución está en juego.

"Es triste ver lo que está pasando con el América, creo que hay mucho de fondo, justo hoy platicaba con Emilio Azcárraga del tema, se vienen cambios importantes en el América, pero sin duda que no pueden estar en estos lugares", apuntó el originario de Guadalajara, Jalisco, quien ya se alista para que en unos días arranque la temporada de la Formula 1, donde arriba de nueva cuenta como el compañero del actual campeón, Max Verstappen.

Pero ese desanimo que vive por los azulcremas, no lo hacen tirar la toalla, y por ello el volante de Red Bull Racing decidió aventurarse para lanzar la recomendación para el banquillo de Coapa que podría sacar del atolladero a los cremas, pues es un viejo conocido del club además de que tiene experiencia no sólo en México sino también en el futbol internacional como en la Premier League de Inglaterra.

"Me gusta mucho Bielsa para el América, pero yo no decido", comentó emocionado, pues el timonel argentino es de los más codiciados del mundo a pesar de que acaba de finalizar su contrato con el conjunto del Leeds United, pero para Pérez en el Nido todo lo pueden conseguir si se lo proponen: “¿Por qué no? Para el América todo es posible", donde aprovechó para comentar que el nombre de Juan Carlos Osorio tomo técnico del América no le gusta, pues su perfil no sería adecuado.