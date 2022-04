Después de la crítica salida de Santiago Solari del América, Fernando Ortíz asumió su rol de interino con la misión de levantar los ánimos y regresar a los resultados positivos, lo cual consiguió en las últimas dos jornadas para salir del fondo de la tabla del Torneo Clausura 2022 y posicionarse cerca del repechaje. Curiosamente, esta levantada coincidió con la salida del equipo de un futbolista que con el Indiecito era pieza fundamental y hasta fue considerado para la Selección Mexicana

De momento, el Tano acumula cuatro partidos al frente de las Águilas, con un balance de dos victorias, una igualdad y una derrota. Después de su estreno con derrota ante Monterrey en el Gigante de Acero, llegó el empate a cero ante las Chivas y luego aparecieron los dos triunfos consecutivos, ante Toluca y Necaxa.

Coincidencia o no, contra los Diablos y los Rayos, en el 11 del América no estuvo Salvador Reyes. Con Solari fue un pilar fundamental en la funcion de carrilero marcando varios goles, mientras que con el Tano comenzó como un clásico lateral. Sin embargo, finalizado el Clásico Nacional (donde fue titular), el timonel escogió a Luis Fuentes para el sector izquierdo, y todo parece indicar que llegó para quedarse.

Chava no solo debió resignarse a integrar el banquillo de suplentes en los últimos dos triunfos, sino que no fue elegido por el DT para ingresar de cambio. ¿Algún problema? Todo indica que no, y simplemente se trató de una decisión futbolística por parte del cuerpo técnico.

Los números de Salvador Reyes en América

Salvador Reyes arribó al Club América procedente de Puebla para disputar el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Y rápidamente logró un nivel superlativo que lo llevó a brindar una buena cantidad de goles y asistencias, llamando la atención del Tata Martino. De momento, acumula 32 partidos con siete anotaciones y cuatro pases gol.