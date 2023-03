En la historia de las Águilas del América, el mediocampista argentino Daniel Alberto Brailovsky tiene un lugar muy especial ya que a pesar de haber jugado poco más de tres años con el equipo azulcrema se consagró campeón en dos ocasiones desmpeñando un papel fundamental.

Daniel Alberto el Ruso Brailovsky llegó al América para la temporada 1982-83 y fue campeón de liga en dos ocasiones, en 1983-84 contra las Chivas del Guadalajara, y en 1984-85 ante los Pumas. En ambas finales anotó goles. Por su gambeta desequilibrante se convirtió en ídolo de la afición de las Águilas.

A Daniel Alberto Brailovsky le preguntaron que con cuál América de los que ha visto se quedaría y esta fue la respuesta del Ruso: "Me quedo con todos los que salieron campeones, para mí el punto principal es ganar. De gustos, los que me tocaron vivir a mí".En el torneo Prode 85 habría sido tricampeón con las Águilas, pero se fue del país por miedo a los terremotos.

Los años pasaron y Daniel Alberto Brailovsky regresó a México como comentarista y luego tuvo experiencias como director técnico en tres equipos del futbol mexicano: los Tiburones Rojos del Veracruz, las Águilas del América y los Rayos del Necaxa. Con el equipo azulcrema estuvo entre 2007 y 2008 y fue subcampeón de la Copa Sudamericana.

La salida de Brailovsky del América

Daniel Alberto Brailovsky fue cesado en 2008 y él mismo comentó cuál habría sido el motivo de su salida del América. "Yo me quiero imaginar que tiene que ver con un tema de negocios. Yo quería trabajar con jóvenes, le di la oportunidad a varios, uno fue (Juan Carlos) el Torito Silva. Una de las últimas charlas que me acuerdo me dijeron '¿a quién quieres?’; dije que no quería nada, ya los vi, yo vi a los jóvenes y no gustó la idea, la idea de no reforzarte, no había manera de hacer dinero y al no haber manera de no hacer dinero no convenía o no gustaba", compartió el excomentarista de Fox Sports.