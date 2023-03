El Clausura 2023 está entrenado en un momento crucial y América ha tenido unas últimas semanas bastante complicadas. Más allá de la derrota en la última fecha por 3 a 0 frente a Pachuca, está sufriendo demasiado defensivamente. Sin embargo, uno de los mayores apuntados es Óscar Jiménez, quien no está teniendo un buen rendimiento.

Es evidente que el portero de 34 años no le dieron una tarea fácil, debido a que le tocó reemplazar al mítico Guillermo Ochoa. Aún así, es un futbolista con mucha experiencia y se esperaba un nivel mucho más alto de él. Y si bien Fernando Ortíz lo ha sostenido para que gane confianza, dentro del campo de juego no logra capitalizarla.

El internacional que quiere volver a América

El futbolista en cuestión se trata de Agustín Marchesín, quien dejó el club en 2019 para llegar al Porto y que actualmente defiende al Celta de Vigo. Si bien sufrió una rotura en el tendón de Aquiles y estará fuera de las canchas hasta octubre, demostró ser un arquero de mucha jerarquía. Lo curioso es que el argentino recordó su paso por América con mucha emoción.

"Cuando salí del América fue complicado. Sentí esa pertenencia al club y me costó el hecho de asumir que me fui. Siento que he intentado darlo todo. Se extraña México, no tengo dudas que voy a volver. Yo siempre dije que mi sueño es volver al Club América. Sé que el futbol si llega la oportunidad, todo el mundo sabe cuál es mi deseo", sentenció el portero.

La realidad es que Marchesín llegó al Celta de Vigo en el último mercado de verano y firmó contrato hasta junio del 2025, por lo que su retorno tendrá que esperar. Más allá de la lesión, el argentino de 34 años está en un gran nivel y en España desean contar con él cuando se recupere.