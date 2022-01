Jonathan dos Santos arribó a Coapa en diciembre y ya pasó algunas semanas en el plantel del Club América, aunque no pudo tener su debut ante Puebla en la primera fecha del Torneo Clausura 2022. Su físico no estaba en condiciones de afrontar un partido tras tanto tiempo de inactividad, pero eso no significa que no haya dado un par de apariciones en El Nido.

De hecho, este viernes el canal de YouTube del conjunto azulcrema publicó un nuevo video de la sección “Tras las redes”, en el que el ex jugador de Los Ángeles Galaxy dio a conocer detalles de su vida. Se supo que su máximo ídolo de la institución es Cuauhtémoc Blanco y que disfruta del baloncesto como su segundo deporte favorito, con una inclinación hacia los colores de Los Lakers.

Sin embargo, lo que llamó la atención más que nada fueron los gustos extradeportivos que tiene el mediocampista. Cuando se le preguntó por un sueño pendiente, reconoció que le gustaría incursionar en el modelaje. “Creo que el hecho de meterme en el mundo de la moda. Siempre ha sido una de mis pasiones, además del fútbol y ojalá lo pueda conseguir”, afirmó.

La moda no sería la única cuenta pendiente de Dos Santos, quien también admitió que cuando era chico quería convertirse en artista. Eso salió de la pregunta sobre si le gustaba más cantar o bailar. Lamentablemente para él, su voz no es muy acorde a los gustos musicales del momento, por lo que escogió bailar e incluso exhibió unos pasos frente a cámara.

Esto podría dar un indicio que cómo podría ser el futuro del jugador una vez que decida colgar sus botines, que ahora tiene 31 años. Lo cierto es que de momento su presente lo muestra como el flamante refuerzo de la temporada para el América y podría tener su debut en la Liga MX el próximo 22 de enero contra Atlas por la tercera fecha del campeonato.